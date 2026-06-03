Taylor Swift công bố ca khúc mới cho 'Toy story 5', Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trong 'Yên Chi Khâu' trở lại

Màu sắc đồng quê quen thuộc của Taylor Swift

Sau thành công của album The life of a showgirl, Taylor Swift chính thức công bố ca khúc mới mang tên I knew it, I knew you. Đây là ca khúc được sáng tác dành riêng cho bộ phim hoạt hình được mong đợi nhất mùa Hè năm nay, Toy story 5, đến từ Disney và Pixar.

Ca khúc do Taylor Swift và Jack Antonoff đồng sáng tác kiêm sản xuất. Bài hát lấy cảm hứng từ hành trình của Jessie, là nhân vật búp bê cao bồi từng được giới thiệu trong Toy story 2 và tiếp tục trở lại trong phần mới.

I knew it, I knew you đánh dấu màn trở lại với màu sắc đồng quê quen thuộc trong âm nhạc của Taylor Swift, đồng thời kết hợp những phong cách đã làm nên dấu ấn âm nhạc của cô trong suốt sự nghiệp.

Đạo diễn kiêm biên kịch Andrew Stanton của Toy story 5 chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi Taylor sáng tác và thể hiện ca khúc này. Cách cô ấy kết nối với Jessie, cũng như thấu hiểu những điều nhân vật đang trải qua, là điều không thể phủ nhận".

"Bài hát này mang đậm tinh thần Toy story. Ngay từ lần nghe đầu tiên, ca khúc đã tạo cảm giác như thể luôn thuộc về bộ phim này, tựa như một thành viên thất lạc từ lâu của gia đình. Đó dường như là một định mệnh", Andrew Stanton nói thêm.

Màn kết hợp huyền thoại của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương

Sau gần 4 thập kỷ, một trong những biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) - Yên Chi Khâu chính thức tái ngộ khán giả Việt trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kinh điển này đánh dấu lần đầu tiên trở lại tại hệ thống rạp Việt Nam với chất lượng hình ảnh tốt nhất từ trước đến nay.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn nổi tiếng Lý Bích Hoa, Yên Chi Khâu dệt nên câu chuyện tình yêu mang sắc liêu trai đầy ám ảnh. Bối cảnh phim đan xen giữa hai mốc thời gian, vừa là những năm 30 hoa lệ, cổ kính và vừa là thập niên 1980 hiện đại, đổi thay.

Trong phim, nữ chính Như Hoa là một danh kỹ nổi tiếng tại Chức Cẩm Các, có cơ hội gặp gỡ chàng thiếu gia phong lưu, si tình Trần Chấn Bang (Thập Nhị Thiếu). Tình yêu của họ sâu đậm nhưng lại bị bức tường định kiến gia đình, xã hội bấy giờ cấm đoán. Trong cơn tuyệt vọng, cả hai đã đưa ra lựa chọn bi kịch nhưng cũng giải thoát, khiến người xem phải nghẹn lòng.

Không dừng lại ở một câu chuyện tình lãng mạn, Yên Chi Khâu dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài hoa Quan Cẩm Bằng là một kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao. Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 5,5 triệu đôla Hong Kong, tác phẩm đã xuất sắc mang về 17,5 triệu đôla Hong Kong, trở thành một trong những bộ phim thành công lớn thời điểm lúc bấy giờ.

Tại giải thưởng Kim Tượng lần thứ 8, phim giành được tổng cộng 7 giải quan trọng. Ngoài ra, tác phẩm vinh dự được Hội Điện ảnh Kim Tượng xếp vào danh sách 100 phim tiếng Hoa xuất sắc nhất mọi thời đại.