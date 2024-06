20 tuổi, du học sinh người Việt đã là chủ một trung tâm dạy SAT trực tuyến

SVVN - Quốc An (sinh năm 2004) đang là du học sinh ngành Computer Science tại Hoa Kỳ với mức học bổng 1,2 tỷ VND. Mới chỉ 20 tuổi, cậu đã thành công sáng lập và làm chủ một trung tâm dạy SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ và một số quốc gia) trực tuyến.

Ấp ủ dự định và mở trung tâm dạy SAT từ lớp 11

“Mình bắt đầu mở trung tâm dạy SAT từ khoảng 3.5 năm về trước, khi mình học xong lớp 11”, Quốc An chia sẻ. Ước mơ này được ấp ủ bởi một mong mỏi: giúp các bạn học sinh có cơ hội được tiếp cận với SAT nhiều hơn. An kể, hồi đó ở tỉnh thành nơi cậu sinh sống không có trung tâm dạy SAT trực tiếp và nếu có nhu cầu học online thì học phí cũng rất cao (từ 20 triệu đến 25 triệu/ 1 khóa học) với số lượng học sinh lớn trong một lớp. Bởi thế sau một thời gian tự học và thi SAT, Quốc An đã quyết tâm mở một trung tâm dạy SAT để hỗ trợ các bạn học sinh như mình bởi SAT là một trong những bài thi rất quan trọng nếu học sinh xác định đi du học, hơn nữa, còn là một bài thi giúp các bạn có thể được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu ở Việt Nam.

Cậu tâm sự: “Mong muốn của mình khi mở trung tâm là để giúp mọi người đều có cơ hội bình đẳng để biết đến bài thi SAT dù bạn có ở tỉnh thành nào đi nữa”. Với mục đích đó, An luôn cố gắng đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu để đảm bảo kiến thức được truyền tải tới các bạn học sinh một cách tốt nhất. Cậu luôn duy trì sĩ số chỉ 10 người/lớp, và dù có nhận tới 50 bạn cùng lúc nhưng số lượng học sinh/ lớp vẫn không đổi để An có thể hỗ trợ từng bạn một cách tốt nhất.

Chuyện khởi nghiệp: Khó khăn - Cơ hội

Trong hành trình thành lập và duy trì trung tâm, chàng trai 20 tuổi cũng đã gặp không ít những khó khăn, trở ngại về tài chính, động lực, có những lúc cậu rơi vào trạng thái kiệt sức bởi việc duy trì trung tâm, tổ chức dạy học và cải tiến chất lượng giảng dạy tốn “rất nhiều thời gian, công sức và trí óc”. Tuy vậy, chưa khoảnh khắc nào Quốc An muốn từ bỏ, cậu luôn lấy học sinh làm “điểm tựa” và động viên bản thân để tiếp tục giúp các học viên của mình đạt được số điểm như mong ước và có một tương lai rộng mở từ kết quả thi tốt. An nghĩ: “Chỉ với nỗ lực nhỏ của mình mà có thể giúp ai đó đạt ước mơ thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp lại điều đó.”

Về cơ hội, những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp cũng là một trong những điểm cộng để Quốc An có được học bổng 1.2 tỷ VND của trường University of South Florida (Đại học Nam Florida - Mỹ) và học bổng 2.2 tỷ VND của trường University of Alabama (Đại học Alabama - Mỹ). Sau đó cậu đã chọn USF (University of South Florida (Đại học Nam Florida, Mỹ) vì cảm thấy phù hợp với khí hậu và môi trường ở đó hơn. Và dù cho có rất nhiều đầu công việc phải hoàn thành, An luôn cố gắng không lơ là việc học tập tại trường, thậm chí còn đạt kết quả rất cao. Năm học đầu tiên khi đi du học, cậu xuất sắc đạt GPA 4.0/4.0 và trước đó cũng được nhận vào lớp Honor (lớp học viên ưu tú nhất của trường). Trong thời gian đi học, An đã ứng tuyển vào rất nhiều công việc khác nhau trong trường, và may mắn được nhận vào bộ phận IT và trở thành người Việt đầu tiên được nhận làm ở vị trí OT developer thuộc đội ngũ OT Infrastructure (chuyên trách về vận hành hạ tầng công nghệ).

Khởi nghiệp - Có đẹp như mơ?

Trong vòng gần 4 năm khởi nghiệp, với gần 10 thành viên trong công ty, An cảm nhận, mình “mất” khá nhiều thứ. Thời gian, tiền bạc, công sức, những đêm không ngủ,... chính là những gì Quốc An đã đánh đổi để có thể làm chủ một trung tâm dạy SAT khi ở độ tuổi còn rất trẻ. Nhưng An cũng “được” rất nhiều, đó là những bài học mà theo cậu, “chỉ khi khởi nghiệp, bạn mới học được nhiều nhất vì được tiếp xúc, va chạm với tất cả mọi bộ phận trong công ty, từ marketing, design, tới cân bằng tài chính của công ty, phát triển nhân lực, và đào tạo giáo viên”. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm trong việc quản lý và rèn luyện thái độ luôn luôn học hỏi từ mọi người cho Quốc An rất nhiều cơ hội để làm việc với các anh chị, bạn bè đồng trang lứa với những sở trường khác nhau.

Vậy “Khởi nghiệp - Có đẹp như mơ?”. Câu trả lời của Quốc An là không! Bởi “Đây là một việc khó, sẽ không phù hợp với những ai không dám đánh đổi tuổi trẻ vì nó sẽ không dễ dàng ở mọi giai đoạn khởi nghiệp”, cậu nhắn gửi. Thế nhưng, dù giấc mơ ấy không hề màu hồng, nếu người trẻ thực sự đam mê, “Hãy cứ đam mê hãy cứ dại khờ” như Steve Jobs (người sáng lập Apple) đã từng. Quốc An tin rằng, nếu người trẻ quyết tâm theo đuổi hoài bão của mình, cái giá có lớn như thế nào cũng đều xứng đáng!

Ảnh: NVCC