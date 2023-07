Nam sinh Phú Yên có điểm SAT top 1% thế giới giành học bổng 2,3 tỷ đồng

SVVN - Từng là một con người tự ti, Huỳnh Thịnh đã không ngừng học tập và làm việc để khẳng định bản thân. Cậu là học sinh giỏi quốc gia, sở hữu IELTS 8.0, điểm SAT 1560/1600, giành học bổng 70% của VinUni và là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Yên (tổ hợp Khoa học xã hội) năm nay.

Nguyễn Huỳnh Thịnh, sinh năm 2005, là cựu học sinh lớp chuyên Anh 1, niên khóa 2020-2023, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cậu đã xuất sắc trở thành Thủ khoa tỉnh Phú Yên (tổ hợp Khoa học xã hội) với tổng 6 môn đạt 53.7 điểm: Toán 8.20, Ngữ văn 9, Lịch sử 8.25, Địa lý 8.5, Giáo dục công dân 9.75 và Tiếng Anh 10.

Trước đó, Huỳnh Thịnh đã nhận tin trúng tuyển thẳng Học viện Ngoại giao và Trường Đại học VinUni. Ngoài thư mời nhập học, cậu còn giành thêm Học bổng Tài năng 70% (khoảng 2,3 tỷ đồng) ngành Quản trị kinh doanh tại VinUni.

Quan niệm sống của chàng trai 18 tuổi là “Hữu xạ tự nhiên hương”. Bởi cậu luôn tin rằng một người tài giỏi dù không cần thể hiện thì vẫn sẽ tạo được sức hút riêng và được biết đến.

Niềm say mê đặc biệt với tiếng Anh

Huỳnh Thịnh cho biết: “Năm học lớp 8, mình nhận ra tiếng Anh là một công cụ vô cùng hữu ích, có thể mang đến cho mình nhiều cơ hội về kiến thức, giao lưu văn hóa cũng như sự nghiệp trong tương lai.

Nhờ có nền tảng ngoại ngữ tốt, cộng với việc thường xuyên xem Youtube và sử dụng mạng xã hội, mình dễ dàng tiếp thu kiến thức tiếng Anh chuyên sâu. Mình được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi các cấp và may mắn gặt hái được một số thành tích nhất định. Nổi bật nhất là giải Nhì tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm lớp 12”.

Cậu cũng sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 và đạt 1560/1600 điểm tại kỳ thi SAT. Với kết quả này, Huỳnh Thịnh đã lọt top 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới.

Tình yêu và niềm say mê đặc biệt với tiếng Anh đã làm nổi bật hồ sơ ứng tuyển học bổng VinUni của cậu. Tình yêu ấy được minh chứng không chỉ qua các giải thưởng học thuật, mà còn bằng mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của ngôn ngữ này qua các dự án xã hội. Cậu là Đồng sáng lập và Quản trị sự kiện tổ chức giáo dục English On Your Wish List từ 2021 đến nay; Đồng Trưởng ban Nội dung của CLB Anh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nhiệm kỳ 2021-2022 và Chủ biên sách Pathway to Excellence (2022).

Huỳnh Thịnh còn giành thêm một số giải thưởng về tranh biện. Cậu cho biết, bộ môn tranh biện đã đánh dấu khởi đầu cho quá trình vượt ra khỏi vùng an toàn. Những năm cấp hai, nhiều biến cố xảy đến khiến cậu hoài nghi rất nhiều về năng lực của bản thân.

“Cuối lớp 9, mình biết đến chương trình Trường Teen của VTV7, mà ấn tượng nhất là những bài tranh biện của chị Nguyễn Ngọc Minh Anh. Chính sự tự tin, bản lĩnh trong phong thái diễn đạt, sự sắc bén trong kiến thức và lập luận của các anh, chị tranh biện viên đã thôi thúc mình. Và mình đã lựa chọn tranh biện như một cách để thoát ra khỏi vỏ bọc rụt rè và khám phá giới hạn của bản thân”, cậu nhớ lại.

Ngay sau khi vào cấp ba, cậu đã tham gia Câu lạc bộ tranh biện DCD tại tỉnh nhà và may mắn được các anh, chị hỗ trợ tận tình về kiến thức, tài nguyên để tham gia các giải tranh biện. Cậu cũng có cơ hội tham gia vào các trận đấu tập với các bạn tranh biện viên ở các câu lạc bộ lớn như The Colosseum, Sunset Power Kaptain,... Sau nhiều ngày tháng rèn luyện, cậu và đồng đội đã lọt Top 5 đội nghiệp dư ở Giải Vô địch Tranh biện Trung học Toàn quốc năm 2021.

Để cân bằng giữa học tập và ngoại khoá, Huỳnh Thịnh đã sớm xây dựng một lịch trình rõ ràng, hợp lý để có thể xử lý được mọi công việc mà không phải gánh vác quá nhiều ở cùng một thời điểm.

Năm lớp 10, kiến thức trên lớp còn chưa nặng nên cậu ưu tiên tham gia các hoạt động ngoại khóa kết hợp với ôn thi chứng chỉ IELTS và SAT. Năm lớp 11, cậu bắt tay vào ôn thi học sinh giỏi quốc gia và đăng ký các cuộc thi học thuật. Đến năm lớp 12, cậu quay lại với các hoạt động ngoại khóa và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển các trường đại học trong nước và quốc tế.

Mong muốn thành lập doanh nghiệp xã hội

Trong bài luận và vòng phỏng vấn với ban tuyển sinh của VinUni, ngoài tình yêu với tiếng Anh, Huỳnh Thịnh còn thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề xã hội liên quan đến định kiến và bạo lực. Cụ thể là dự án Beyond The Label - phơi bày những định kiến sai lầm trong cuộc sống và dự án nhạc kịch The Cover của CLB tiếng Anh trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Vở kịch The Cover là dự án xã hội mà cậu cùng với các bạn trong CLB tiếng Anh đã dành nhiều tâm huyết và công sức để chuẩn bị. Cậu đã liên hệ với chính trải nghiệm của bản thân khi từng là một nạn nhân của bạo lực học đường để lên ý tưởng và biên soạn vở kịch.

Huỳnh Thịnh tâm sự: “Những năm cấp 2, mình từng bị body shaming (miệt thị về ngoại hình). Khi đến trường, mọi cử chỉ, hành động của mình luôn bị soi mói. Điều đó khiến mình dần trở nên tự ti, khép mình. Việc này càng trầm trọng hơn khi mình bị gắn mác "lạnh lùng", thậm chí là "tự kỷ".

Vở kịch The Cover đã giúp mình nêu bật những tâm tư mà trước đây mình chưa có cơ hội để giãi bày. Từ đó, mình mong muốn lên án bạo lực học đường và góp phần thay đổi quan điểm của mọi người, thúc đẩy các hành động chống lại thực trạng đáng buồn này.

Đối với mình, sáng tạo chính là phương tiện để bày tỏ cái tôi cá nhân, từ đó đối diện với chính những điều đã từng làm mình tổn thương và góp phần thay đổi xã hội xung quanh mình. Quá trình sáng tác The Cover cũng giúp mình thể hiện được những phẩm chất quan trọng trong con người mình với ban tuyển sinh: tinh thần quyết tâm và lòng trắc ẩn”.

Theo Huỳnh Thịnh, các học sinh ở tỉnh lẻ như cậu gặp một số khó trong việc tìm kiếm hoạt động ngoại khóa phù hợp với định hướng bản thân. Ở những nơi này, tuy phong trào ngoại khóa đang dần phát triển nhưng tính đa dạng và bền vững vẫn chưa có. Bản thân cậu cũng từng chật vật trong quá trình tham gia vào các dự án xã hội vì ở địa phương chưa có những dự án đủ thiết thực về lĩnh vực định kiến, bạo lực mà cậu quan tâm.

Vậy nên một số hoạt động của cậu chỉ có thể thực hiện qua mạng xã hội cùng các bạn ở các tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, nhiều dự án học sinh cũng chỉ được thực hiện trong ngắn hạn rồi dừng lại, do vậy mà tác động đến xã hội chưa thật sự sâu sắc như cậu kỳ vọng.

Nói về tính bền vững của một hoạt động ngoại khoá, Huỳnh Thịnh đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Khi xây dựng một tổ chức, cậu thường đặt câu hỏi liệu mình có thể duy trì nó trong bao lâu, bởi cậu luôn muốn làm những điều có ý nghĩa, mang lại tác động lâu dài đến cộng đồng. Cậu cho rằng sự bền vững của một tổ chức xã hội đến từ việc những con người đứng sau nó có đủ đam mê và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để biến ý tưởng thành hiện thực hay không.

Ví dụ điển hình là English On Your Wish List - tổ chức giáo dục do cậu và một vài bạn khác sáng lập. Trong hơn 2 năm hoạt động, cả hai đã tổ chức nhiều dự án, sự kiện cả trực tuyến lẫn trực tiếp nhằm cung cấp kiến thức bổ ích, thúc đẩy việc sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống. Mặc dù trong quá trình làm việc đã xảy ra nhiều mâu thuẫn nội bộ, cũng không ít những dự án phải bỏ dở vì gặp nhiều khó khăn, các thành viên vẫn luôn tin vào những giá trị tốt đẹp mà tổ chức có thể mang đến cho các bạn học sinh.

“Mình thấy một số bạn cho rằng hồ sơ xin học bổng yếu vì họ là học sinh tỉnh lẻ, không có nhiều hoạt động ngoại khóa phù hợp. Nhưng đối với mình, miễn là mình muốn làm điều gì đó thì mình sẽ có cách biến nó trở thành sự thật. Dù cho học sinh tỉnh lẻ ít được tiếp cận các dự án hay câu lạc bộ trực tiếp, vẫn còn rất nhiều hoạt động trực tuyến cho chúng ta lựa chọn.

Thậm chí, ta có thể tự tạo ra một dự án, một câu lạc bộ, hay ít nhất là một nhóm bạn có chung sở thích về một lĩnh vực nào đó. Nếu không thể tìm thấy một cộng đồng phù hợp với bản thân, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng cộng đồng của riêng mình”, cậu khẳng định.

Cậu dự định sẽ theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học VinUni, nhằm tận dụng khả năng sáng tạo và đam mê kinh doanh để thành lập doanh nghiệp xã hội trong tương lai. Ngoài ra, cậu sẽ tiếp tục tham gia vào những dự án về giáo dục và hoạt động xã hội để lan tỏa nhận thức đúng đắn về bạo lực trong cuộc sống.

Huỳnh Thịnh nhắn nhủ: “Từ một người hoàn toàn bình thường, mình đã không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mình hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn độc giả trẻ: Hãy luôn luôn sống hết mình vì đam mê, sẵn sàng làm mới bản thân và không ngại những thử thách để có thể phát triển lên những tầm cao mới”.