4 bí quyết cho sức khỏe não bộ

SVO - Để có cuộc sống trọn vẹn, một bộ não khỏe mạnh là điều thiết yếu. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khỏe não bộ vẫn thường bị bỏ qua so với các bộ phận khác của cơ thể.

Mới đây, Randy D'Amico, trưởng dự án điều trị di căn não và tủy sống tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh của Bệnh viện Northwell Lenox Hill ở Hoa Kỳ đã tiết lộ bí quyết chăm sóc sức khỏe não bộ của mình thông qua tờ New York Post: "Vì não là một phần của cơ thể, nên những gì tốt cho cơ thể cũng tốt cho não".

Tập thể dục được biết đến là yếu tố quan trọng nhất. Bằng cách cải thiện sức khỏe tim mạch, tập thể dục ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức. Não bộ, nơi tập trung dày đặc các tế bào thần kinh gọi là neuron, sẽ teo lại theo tuổi tác, điều này có thể gây ra chứng mất trí nhớ hoặc bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, những người có thể lực tốt thường ít bị teo não hơn theo thời gian.

Về thực phẩm bổ sung, các chất bổ sung monohydrate thường có trong thịt đỏ, cá, cam, quýt, chanh được khuyến nghị. Mặc dù creatine monohydrate (dạng bột hoặc viên) thường được sử dụng để tăng cường chức năng cơ bắp trong khi tập thể dục, nghiên cứu cho thấy, nó cũng hỗ trợ phục hồi sau khi thiếu ngủ và hỗ trợ chức năng nhận thức. Những tác dụng này được tối đa hóa khi kết hợp với tập thể dục và bổ sung protein. Tuy nhiên, nên tránh tiêu thụ quá mức. Đối với người lớn khỏe mạnh, chỉ cần 3 gram mỗi ngày là đủ để thấy được hiệu quả lâu dài. Ngoài ra, có báo cáo cho rằng, việc tiêu thụ nó làm tăng nguy cơ tổn thương ở những người bị suy giảm chức năng thận.

Ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng. Giấc ngủ cho phép não bộ hoạt động ở công suất tối đa. Những gì được tiếp thu trong ngày chỉ tồn tại dưới dạng tín hiệu điện trong não, nhưng trong khi ngủ, não bộ củng cố các kết nối giữa các khớp thần kinh để bảo tồn ký ức.

Cuối cùng, việc tạo ra những kích thích mới cho não bộ đồng thời kiểm soát căng thẳng cũng rất quan trọng. Căng thẳng mãn tính làm tăng huyết áp và gây hại cho sức khỏe não bộ. Về vấn đề này, Diamico cho biết: "Vì không thể loại bỏ hoàn toàn căng thẳng, hãy hướng đến việc giảm bớt nó. Học hỏi những điều mới và duy trì các mối quan hệ xã hội giúp duy trì chức năng nhận thức của não bộ".