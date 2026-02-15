Sinh viên Việt Nam ghi dấu ấn với giải thưởng sáng tạo quốc tế

SVO - Sinh viên RMIT Việt Nam khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng với thành tích cao tại các cuộc thi sáng tạo quốc tế tại Singapore và Vương quốc Anh, tiếp tục khẳng định sức mạnh sáng tạo của người trẻ Việt trên sân chơi toàn cầu.

Các sinh viên và tân khoa RMIT đã xuất sắc mang về 5 giải Vàng, 13 giải Bạc, 13 giải Đồng, cùng 13 dự án lọt vào chung kết tại Crowbar Awards 2025 – một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho sinh viên trong lĩnh vực sáng tạo tại Đông Nam Á, do Hiệp hội Quảng cáo và Tiếp thị Singapore (AAMS) tổ chức. Với thành tích nổi bật này, RMIT Việt Nam nhận giải Bạc trong hạng mục Trường đại học xuất sắc nhất năm (Institution of the Year) tại cuộc thi.

Sinh viên trường cũng gặt hái nhiều danh hiệu tại Giải thưởng Sinh viên của World Brand Design Society (WBDS) – Hiệp hội Thiết kế thương hiệu thế giới có trụ sở tại Vương quốc Anh. Tại đây, RMIT lọt vào Top 5 trường xuất sắc nhất toàn cầu cho giai đoạn 2025-26 và tăng hạng từ vị trí thứ 16 lên thứ 8 trong bảng xếp hạng mọi thời đại của WBDS.

Sinh viên và giảng viên RMIT tại lễ trao giải Crowbar Awards 2025 tại Singapore (Hình: RMIT)

Một trong những dự án nổi bật nhất tại Crowbar Awards 2025 là ‘Into Saigon Market’, do hai tân khoa ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo RMIT là Ngô Việt Dũng và Bùi Hoàng Ngọc Nhi thực hiện. Dự án đã giành nhiều giải Vàng ở các hạng mục quan trọng.

‘Into Saigon Market’ tái hiện các khu chợ truyền thống Sài Gòn như những “cổng văn hóa” sống động thông qua công nghệ thực tế tăng cường (AR), geofencing (khoanh vùng địa lý) và game hóa. Bằng cách tích hợp các công nghệ mới nổi, nhân vật AR lấy cảm hứng từ hình tượng ông Địa, cùng các câu chuyện văn hóa đầy tính tương tác, dự án biến những khu chợ ít được biết đến thành trải nghiệm du lịch văn hóa mới lạ và giàu chiều sâu.

Bên cạnh đó, nhiều dự án khác của sinh viên RMIT cũng đạt kết quả ấn tượng. Các dự án như ‘Tourists Go Home’, ‘Year 13’, ‘DropWise’ và ‘The Synesthesia’ được trao giải ở các hạng mục như truyền thông ngoài trời, chỉ đạo nghệ thuật, đổi mới sản phẩm, thiết kế bao bì, thể hiện sự phong phú trong sức sáng tạo của sinh viên Việt Nam.

‘Into Saigon Market’ là chiến dịch đa kênh nhằm thúc đẩy du lịch tại các khu chợ địa phương ít được biết đến ở TP. Hồ Chí Minh. (Hình: Ngô Việt Dũng và Bùi Hoàng Ngọc Nhi)

Tại giải thưởng WBDS, sinh viên RMIT tiếp tục được vinh danh với những sản phẩm sáng tạo đậm tính văn hóa và chiều sâu ý tưởng. Các dự án ‘Gia’ và ‘Hương’ nhận giải ở những hạng mục như thiết kế bao bì, nhận diện thương hiệu, thiết kế số và kể chuyện thương hiệu, qua đó củng cố sự hiện diện ngày càng nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục thiết kế và thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Theo Tiến sĩ Soumik Parida, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp RMIT Việt Nam, những chiến thắng này là kết quả của nhiều năm phát triển năng lực sáng tạo bài bản tại trường. Gần một nửa số dự án đạt giải Crowbar Awards đến từ môn học Creative Competitions (Cuộc thi sáng tạo), nơi sinh viên hoàn thiện ý tưởng thông qua quy trình sáng tạo theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và nhận được sự cố vấn nhiệt tình từ các chuyên gia trong ngành.

“Những thành tích này cho thấy các sinh viên hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng kết nối trực tiếp việc học với yêu cầu thực tế của ngành, từ đó nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của các em trên thị trường việc làm”, Tiến sĩ Parida chia sẻ.

Dự án ‘Hương’ truyền cảm hứng mới cho cách thiết kế bao bì đựng nhang của người Việt. (Hình: Nguyễn Trần Gia Huy và nhóm cung cấp)

Trước đó, vào tháng 11/2025, ba sinh viên ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo RMIT Việt Nam cũng đã được kết nạp vào Hiệp hội Thiết kế Typography Quốc tế (ISTD), trong hạng mục sinh viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sau quy trình tuyển chọn khắt khe. Trong đó có một Hội viên xuất sắc, đánh dấu lần đầu tiên một sinh viên thiết kế Việt Nam nhận được danh hiệu cao nhất này.

Tiến sĩ Manny Ling, Phó trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế Đại học RMIT Việt Nam, cho biết các giải thưởng quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam phản ánh bước chuyển mình quan trọng của ngành sáng tạo trong nước.

“Chúng ta đang chứng kiến những người trẻ Việt Nam tự tin bước ra sân chơi quốc tế, không phải bằng cách chạy theo xu hướng toàn cầu, mà bằng việc mang đến những câu chuyện, tư duy thẩm mỹ và triết lý thiết kế rất riêng. Năng lực của sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực sáng tạo hiện không chỉ ngang tầm mà thậm chí còn vượt trội so với bạn bè quốc tế. Thành công ấy báo hiệu một giai đoạn mới, khi Việt Nam dần khẳng định vị thế như một nguồn lực sáng tạo quan trọng của khu vực”, ông nói.