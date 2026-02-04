Người trẻ trải nghiệm Tết kết hợp truyền thống với hiện đại cùng Coca-Cola Việt Nam

Hiện thực hóa thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm quy mô mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026. Sự kiện mang đến không gian trải nghiệm Tết kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ tương tác hiện đại, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia trước thềm năm mới.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Coca-Cola Tết Fest 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 30/1đến 1/2, tại khu vực Quảng trường Lê Lợi – Nguyễn Huệ. Sự kiện được thiết kế như một không gian lễ hội mở, nơi các hoạt động chuẩn bị Tết quen thuộc được làm mới bằng hình thức tương tác sáng tạo. Điểm nhấn là bức tường thêu khổng lồ, hình thành từ hàng nghìn mảnh ghép thủ công do chính khách tham quan thực hiện, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng theo thông điệp “Dệt nên Tết mới”.

Đông đảo người trẻ trải nghiệm lễ hội Coca-Cola Tết Fest 2026.

Song song các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn có khu ẩm thực với hơn 100 món ăn từ các đối tác thuộc hệ thống Coca-Cola Foodmarks. Không gian này tái hiện sự giao thoa giữa ẩm thực truyền thống và phong cách hiện đại. Đêm nhạc hội tối 31/1, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Gen Z cùng màn pháo hoa chào năm mới, đã tạo điểm nhấn sôi động cho sự kiện.

Đêm Coca-Cola Tết Fest thực sự bùng nổ với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu

Trước đó, chuỗi hoạt động Tết Fest cũng được Coca-Cola triển khai tại Hà Nội, từ ngày 20/1 đến 26/1, tại Đại học Phenikaa, Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Các chương trình kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm ban ngày và đêm nhạc hội buổi tối, hướng đến sinh viên, nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa và lưu giữ kỷ niệm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Coca-Cola Việt Nam cùng Quỹ Coca-Cola Toàn cầu đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai gói hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng, nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo Tết cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động lễ hội, Coca-Cola Việt Nam và Quỹ Coca-Cola Toàn cầu cho biết đã dành hơn 12 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng dịp Tết, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, chương trình “Chợ Tết 0 đồng” được triển khai năm thứ tư liên tiếp, trao hơn 6.000 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Ông Ruben Luengas, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia

Ông Ruben Luengas, Tổng giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt suốt hơn ba thập kỷ qua, Coca‑Cola luôn trân trọng và nỗ lực mang đến những khoảnh khắc gắn kết mỗi dịp Tết, đồng thời không ngừng đóng góp tích cực cho cộng đồng. Với chúng tôi, Tết vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa mở ra những trải nghiệm mới cho các thế hệ. Thông qua sự kiện Coca‑Cola Tết Fest 2026, chúng tôi hướng đến việc tạo nên không gian giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi các thế hệ cùng kết nối và “dệt” nên những trải nghiệm Tết tươi mới và trọn vẹn”.

Coca-Cola hiện có ba nhà máy tại Việt Nam, đặt tại Tây Ninh, Đà Nẵng và Hà Nội, với khoảng 4.000 lao động trực tiếp và gián tiếp. Doanh nghiệp cho biết phát triển bền vững và các hoạt động cộng đồng tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược dài hạn tại thị trường Việt Nam.