ADOR thắng kiện trong phi vụ 1 tỷ Won

ADOR đã giành được chiến thắng quyết định trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại chống lại Dolphiners Films, khi tòa án công nhận mức bồi thường 1 tỷ won (khoảng 700.000 đôla Mỹ) trong tổng số 1,1 tỷ won (khoảng 750.000 đôla Mỹ) mà ADOR yêu cầu.

Vào lúc 14h ngày 13/1 (giờ Hàn Quốc), Tòa án Dân sự Quận Trung tâm Seoul, Phòng 62, do Chánh án Lee Hyun Seok chủ trì, đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do ADOR đệ trình chống lại Dolphiners Films và đạo diễn Shin Woo Seok. Tòa án đã ra lệnh cho Dolphiners Films phải trả cho ADOR 1 tỷ won (khoảng 700.000 đôla Mỹ), cùng với lãi suất hằng năm là 12%, tính từ ngày 14/12/2024 cho đến khi thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu riêng của ADOR về việc đòi bồi thường 100 triệu won (khoảng 67.874 đôla Mỹ) đối với cá nhân đạo diễn Shin.

ADOR ban đầu đã đệ đơn kiện vào tháng 9/2024, yêu cầu Dolphiners Films bồi thường 1 tỷ won vì vi phạm hợp đồng và trách nhiệm dân sự. Đồng thời, ADOR cũng theo đuổi vụ kiện đòi thêm 100 triệu won (khoảng 67.874 đôla Mỹ) chống lại Shin Woo Seok với lý do phỉ báng.

Dolphiners Films là một studio sản xuất nội dung do đạo diễn Shin đứng đầu, người đã hợp tác chặt chẽ với cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin, và chịu trách nhiệm sản xuất nhiều video âm nhạc cho NewJeans. Studio này cũng điều hành kênh Ban Heesoo, một cái tên bắt nguồn từ fandom của nhóm, Bunnies, vì đã thắng kiện đòi bồi thường 1 tỷ won (khoảng 700.000 đôla Mỹ) chống lại #DolphinersFilms về việc tải lên trái phép MV #NewJeans.

Tranh chấp bắt đầu vào tháng 8/2024, khi Dolphiners Films tải lên phiên bản đạo diễn của video âm nhạc ETA của NewJeans lên kênh YouTube chính thức của mình. ADOR yêu cầu gỡ bỏ video, cho rằng nó đã được đăng tải mà không có sự tham khảo ý kiến ​​hoặc chấp thuận trước từ các nhà quảng cáo.

Đáp lại, Shin đã đăng tải những thông điệp chỉ trích trên mạng xã hội, tuyên bố rằng tất cả các video liên quan đến NewJeans do Dolphiners Films sản xuất và tải lên trước đó không được phép công khai nữa. Sau đó, ông đã xóa tất cả nội dung khỏi kênh Ban Heesoo. ADOR phản bác những tuyên bố này, cho rằng họ chỉ yêu cầu gỡ bỏ phiên bản đạo diễn do thiếu sự đồng ý trước đó và chưa bao giờ yêu cầu xóa hoặc tạm ngừng tất cả nội dung liên quan đến NewJeans.

Khi căng thẳng leo thang, Shin đã đệ đơn kiện hình sự vào tháng 11/2024, cáo buộc rằng những tuyên bố công khai của ADOR đã phỉ báng ông. Ngược lại, ADOR đã tiến hành vụ kiện dân sự chống lại cả Dolphiners Films và Shin. Vấn đề then chốt trong vụ kiện xoay quanh việc liệu có thỏa thuận trước đó về việc tải lên video phiên bản đạo diễn hay không. Shin và cựu CEO Min Hee Jin lập luận rằng đã có sự đồng ý bằng lời nói, trong khi ADOR khẳng định rằng không có sự chấp thuận trước đó nào như vậy.

Trong khi đó, vào tháng Bảy năm ngoái, các công tố viên đã đưa ra quyết định không truy tố liên quan đến đơn khiếu nại hình sự do Dolphiners Films đệ trình chống lại ADOR.