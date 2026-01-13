Arden Cho và Ahn Hyo Seop cùng tất tần tật tiết lộ về 'KPop Demon Hunters'

SVO - Arden Cho và Ahn Hyo Seop chia sẻ về vai trò lồng tiếng trong 'KPop Demon Hunters', các bản cover bài hát 'Free' và nhiều điều khác trên chương trình 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Vào ngày 12/1 (giờ địa phương), Arden Cho và Ahn Hyo Seop đã làm khách mời trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon để chia sẻ thêm thông tin về vai trò lồng tiếng của họ cho nhân vật Rumi và Jinu trong bộ phim hoạt hình ăn khách của Netflix, KPop Demon Hunters.

Cuộc trò chuyện bắt đầu với sự ngạc nhiên của Jimmy Fallon khi biết rằng đây chỉ là lần thứ hai Arden Cho và Ahn Hyo Seop gặp nhau. Arden Cho nói đùa: “Phép thuật điện ảnh. Ý tôi là, bạn sẽ nghĩ chúng tôi đi chơi với nhau mọi lúc hoặc cãi nhau”.

Trong cuộc phỏng vấn, hai ngôi sao đã tiết lộ những sự thật thú vị về bộ phim, chẳng hạn như việc Arden Cho ban đầu đã thử vai Celine. Ahn Hyo Seop cũng chia sẻ về tình yêu của mình dành cho phim hoạt hình: “Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là Frozen. Đó là cả tuổi thơ của tôi, mặc dù tôi xem nó khi đã khoảng 20 tuổi”.

Về bản cover ca khúc Free, Ahn Hyo Seop chia sẻ thêm: “Thật lòng mà nói, trong thâm tâm, tôi rất muốn được hát trong bộ phim này”. Arden Cho cũng bày tỏ sự hào hứng khi bạn mình, Cha Eun Woo, gọi điện và ngỏ lời muốn cùng cover ca khúc Free, đồng thời cho biết thêm: “Đây là bản cover cuối cùng của cậu ấy trước khi nhập ngũ”.