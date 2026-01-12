Byeon Woo Seok tạo dáng cùng Keonho và James của CORTIS gây ra 'cú nổ kép' về visual

Nam diễn viên Byeon Woo Seok đã chụp ảnh cùng hai thành viên của nhóm CORTIS là Keonho và James, thu hút sự chú ý trên các diễn đàn cộng đồng.

Trên một diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã phản ứng trước bức ảnh ba người có sự góp mặt của hai nam thần tượng tân binh đang lên cùng một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất thời đại này. Ba người đã gặp nhau tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 lịch sử được tổ chức tại Đài Bắc, nơi các nghệ sĩ K-pop tụ họp để chúc mừng những thành tựu của nhau từ năm 2025.

Là một trong những người trao giải, Byeon Woo Seok thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài nổi bật, đặc biệt là khi anh bước lên sân khấu để trao một trong những giải thưởng Daesang, khiến nhiều khán giả theo dõi chương trình.

Ngoài việc xuất hiện trong buổi lễ, Byeon Woo Seok còn gặp gỡ các thành viên CORTIS là Keonho và James, càng làm người hâm mộ trên mạng thêm phấn khích. Bức ảnh ban đầu được CORTIS đăng tải và sau đó được Byeon Woo Seok đăng lại, kèm theo biểu tượng trái tim màu đỏ bên cạnh tên anh.

Cư dân mạng nhanh chóng phản ứng trước bức ảnh nhóm, bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự kết hợp bất ngờ và vẻ đẹp riêng biệt mà mỗi người trong số 3 nghệ sĩ mang đến cho bức ảnh: Thật thú vị khi cả ba đều đẹp trai theo những cách hoàn toàn khác nhau; CORTIS vẫn đang ở độ tuổi còn cao; Keonho bé nhỏ, lớn lên khỏe mạnh nhé; Cả ba đều đẹp trai; Nhìn ảnh chụp ba người, Keonho đúng là một cậu bé...; Người ta nói Byeon Woo Seok cao 190,3 cm quả không ngoa; Byeon Woo Seok vẫn tỏa sáng như mọi khi nhưng CORTIS cũng có vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút; James có vẻ nam tính, nhưng đứng cạnh Byeon Woo Seok thì trông cậu ấy như một em bé; Byeon Woo Seok đẹp trai đến khó tin. Mặc dù chênh lệch tuổi tác gần 10 đến 20 năm.Tôi ước gì mình có thể thấy anh ấy đứng cạnh Martin vì Martin cũng cao. Tiếc quá; Nỗi ám ảnh về chiều cao. Hai người kia cũng cao 1m78; Byeon Woo Seok cũng có khí chất thần tượng một cách kín đáo. Người bên phải có phải là Keonho không? Cậu ấy trông như một em bé dễ thương; Diễn viên thực sự là một diễn viên. Khí chất khác biệt; Khuôn mặt và vóc dáng của Byeon Woo Seok thật tuyệt vời; Ngoại hình của diễn viên thực sự ở một đẳng cấp khác; James trông như một em bé; Thật là một sự kết hợp mới mẻ. Byeon Woo Seok với những gương mặt trẻ nhất trong làng nhạc. Ai cũng đẹp trai và dễ thương; Tôi không thể tin được Byeon Woo Seok sinh năm 1991, James năm 2005, và Keonho năm 2009; Cả Byeon Woo Seok và Keonho đều đã nằm trong danh sách bias của tôi rồi, nên nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau thật là cảm động; CORTIS dễ thương, còn Byeon Woo Seok thì đẹp trai kinh khủng. Anh ấy cao thật; Trẻ con thì vẫn là trẻ con...