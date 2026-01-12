Kỷ niệm 15 năm ngày cưới, Tiến Luật tặng nhẫn kim cương cho Thu Trang: 'Giữ lửa hôn nhân không phải là làm gì lớn lao'

SVO - Trên trang cá nhân, Tiến Luật đăng tải khoảnh khắc tặng nhẫn cho Thu Trang, kèm dòng chia sẻ: 'Em yêu! 15 năm bên nhau vẫn luôn thương và thông cảm cho anh. Một chút tấm lòng của anh, mong em nhận và thối lại đúng nghĩa nha em'.

Dòng chia sẻ vừa ngọt ngào, vừa hài hước của Tiến Luật thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Nhiều nghệ sĩ cũng để lại bình luận chúc mừng, đồng thời thắc mắc về món quà “khủng” này.

Nghệ sĩ Tiến Luật hài hước cho biết: “Thật ra, khi chọn quà, tôi không nghĩ nhiều, đơn giản chỉ là tìm một món mà vợ mình thích nhưng lại không dám mua. Hồi xưa, tôi cầu hôn Trang bằng cái bánh bao. Giờ 15 năm ngày cưới, đưa cái bánh bao nữa thì mất nết quá. Biết Trang rất thích nhẫn nhưng ngại tốn kém nên tôi làm liều cho bà xã bất ngờ”.

Thu Trang cho biết: “Lúc chưa nhận quà thì hồi hộp. Lúc nhận quà thì thấy mệt. Anh Luật làm gì có tiền tặng món quà lớn như vậy. Anh ấy có công đi đặt và tạo bất ngờ bằng cách gửi hóa đơn về cho tôi thôi. Nhưng ảnh nói, món quà này coi như em tự thưởng cho bản thân vì 15 năm qua đã hết lòng vì gia đình, vì anh, vì con”.

Những ngày qua, Tiến Luật luôn đồng hành cùng Thu Trang trong quá trình quảng bá phim Ai thương ai mến. Ngay cả khi phim chưa đạt doanh thu như kỳ vọng, Tiến Luật luôn bên cạnh, thường xuyên an ủi Thu Trang, vì sợ bà xã buồn.

“Anh Luật hay nói, quan trọng là em làm hết sức rồi, không hối hận những gì mình đã làm. Em dám chọn đi con đường khó mà nhiều người không dám, ngay cả anh. Trong mắt anh, em rất giỏi. Nghe những lời này, tôi thấy cảm động”, nữ đạo diễn tâm sự.

Nhìn lại chặng đường 15 năm, Thu Trang cho biết, đó là hành trình “không dài cũng không ngắn”. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hạnh phúc suốt ngần ấy năm, nữ nghệ sĩ cho rằng, vợ chồng sẽ có đôi lúc “cơm không lành , canh không ngọt”.

Quan trọng là luôn nghĩ về những điều tốt đẹp mà đối phương đã dành cho mình và cố gắng không đưa ra quyết định gì khi đang nóng giận. “Gia đình luôn là điều mà tôi và anh Luật nhìn vào và muốn vun vén”, Thu Trang chia sẻ.

Tiến Luật cũng cho biết, 15 năm không phải lúc nào cũng "màu hồng" nhưng hai vợ chồng anh luôn chọn cách nói thật với nhau, tôn trọng nhau và nhất là không bỏ nhau lúc khó khăn. “Giữ lửa hôn nhân, với tôi, không phải là làm gì lớn lao, mà là vẫn còn muốn ngồi ăn cơm với nhau mỗi ngày”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Thu Trang mong mỏi: “Hy vọng 20 năm, 50 năm sau, các con khoẻ mạnh và giúp ích cho gia đình và xã hội. Còn hai vợ chồng già có nhiều sức khỏe đi du lịch khắp nơi. Tuổi đó vẫn mong có tinh thần trẻ trung để đi chơi”.