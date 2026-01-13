Kiều Minh Tuấn bật khóc: 'Tôi mất cha từ sớm, kỷ niệm giữa hai cha con quá ít'

SVO - Lấy bối cảnh thế giới xiếc đầy màu sắc, bộ phim 'Con kể ba nghe' ghi dấu ấn bởi câu chuyện về tình cha con. Diễn xuất giàu nội lực của Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang mang đến cảm xúc về hành trình kết nối, chữa lành, chạm đến nhiều thế hệ khán giả.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Giám đốc Sáng tạo kiêm Giám đốc Sản xuất Trần Thanh Huy cùng dàn diễn viên Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Yến Nhi, Mai Cát Vi... đã có những chia sẻ xúc động về quá trình thực hiện bộ phim Con kể ba nghe.

Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào, bật khóc khi nhận được câu hỏi về hành trình tìm chất liệu cho nhân vật: “Tôi mất cha từ sớm, kỷ niệm giữa hai cha con quá ít. Bản thân Tuấn cũng chưa có con, nên để hóa thân vai người cha, Tuấn chỉ có thể quan sát từ những người xung quanh. Xem phim, Tuấn lại nhớ ba nên không kìm được cảm xúc”.

Kiều Minh Tuấn đã có màn hóa thân bùng nổ trong hình ảnh người nghệ sĩ xiếc bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại bất lực khi đối diện với chính con trai của mình.

Kiều Minh Tuấn cũng chia sẻ về quyết tâm đóng các cảnh mạo hiểm, dù đang trong quá trình giảm cân nghiêm ngặt, rất tốn sức. Trong các cảnh quay, anh cũng hạn chế sử dụng cascadeur nhất có thể để có được những cảnh quay chân thật và cảm xúc.

Trong khi đó, Hạo Khang gây ấn tượng khi "lột xác" khỏi hình ảnh hồn nhiên, chinh phục khán giả bằng một vai diễn tâm lý "nặng đô". Hạo Khang thể hiện trọn vẹn hình ảnh cậu con trai nhiều tổn thương trong hành trình trưởng thành.

Diễn viên trẻ Hạo Khang cũng không kìm được nước mắt ở nhiều phân cảnh: “Xem phim, Khang lại nhớ đến ba, cũng có nhiều trăn trở. Không biết lỡ mình có “hư” như Minh trong phim thì có nhận được sự đồng hành từ ba với mình như ông Thái không".

Là một người mẹ, Phương Thanh có những góc nhìn thú vị về tác phẩm: “Tôi học cách quan tâm con mình hơn sau bộ phim. Đôi khi, chúng ta yêu thương con đó, nhưng lại không đủ thời gian để thấu hiểu. Con kể ba nghe đánh thức sự hoang mang trong mỗi người để cùng nhìn nhận lại và quan tâm nhau hơn”.

Nhìn lại hành trình tạo nên bộ phim, đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ: “Lấy đề tài là một "vấn đề nóng" trong xã hội hiện nay, bộ phim không cổ xúy, cũng không lên án bất kỳ ai. Điều mà Trung mong muốn là sau khi xem xong, khán giả sẽ cảm thấy được đây là một vấn đề đáng quan tâm. Hy vọng, bộ phim đem lại cảm xúc, có thể như một cái ôm đến khán giả và biết đâu, có thể sẽ thay đổi được quyết định tiêu cực của dù chỉ một con người".

Con kể ba nghe còn ghi dấu ấn với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực và ê kíp sáng tạo tâm huyết. Sự hòa hợp năng lượng từ dàn diễn viên chính đến phụ như Quốc Khánh, Lê Lộc, Phương Thanh, Hồng Ánh, Mai Cát Vi, Yến Nhi… góp phần tạo nên tổng thể nhân vật tròn trịa, duyên dáng và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, phim có sự đồng hành của các nghệ sĩ xiếc thực thụ và đội ngũ cố vấn chuyên môn, trong đó có NSND Hoàng Hữu Mười (Phi Vũ). Ông là người đã gắn bó hơn 47 năm với sân khấu xiếc và từng giữ vai trò Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Qua đó, bộ phim còn mang giá trị tri ân, tôn vinh nghệ thuật xiếc.