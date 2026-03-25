Âm nhạc lan tỏa khát vọng tuổi trẻ tại Lễ trao Giải thưởng ‘Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu’ 2025

SVO - Lễ trao Giải thưởng ‘Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu’ năm 2025, khép lại trong không khí trang trọng và đầy cảm hứng, với ca khúc ‘Áo xanh gọi tương lai’, do Hòa Minzy và Tuấn Ngọc thể hiện.

VIDEO: Ca khúc 'Áo xanh gọi tương lai' do Hòa Minzy và Tuấn Ngọc thể hiện.

Trên sân khấu, 19 gương mặt tiêu biểu và triển vọng năm 2025 cùng hội tụ, đại diện cho những lĩnh vực khác nhau, trở thành biểu tượng của trí tuệ, lòng quả cảm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, mở màn bằng giai điệu “Lên đàng” do nhóm Oplus trình bày. Ca khúc không chỉ tái hiện tinh thần hào hùng của các thế hệ thanh niên đi trước, mà còn khơi dậy mạch nguồn sức mạnh, nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Phương Mỹ Chi cùng vũ đoàn mang đến tiết mục “Made in Vietnam”, lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc mang đậm bản sắc Việt. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và hơi thở đương đại đã góp phần khẳng định tinh thần sáng tạo, tự tin của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong hành trình đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể: Chinh phục đỉnh cao tri thức, khẳng định bản lĩnh trên thương trường, dấn thân nơi biên giới, hải đảo và không ngừng sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Một “mặt trận mềm” nhưng đầy sức mạnh, nơi âm nhạc và cái đẹp trở thành cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa rộng rãi.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc không lựa chọn hòa mình vào những xu hướng quốc tế dễ dãi, mà kiên định với con đường trở về cội nguồn, khai thác giá trị văn hóa dân tộc để tạo dấu ấn riêng.

Sau phần trình diễn Khát vọng là người Việt, Đức Phúc – một trong những 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2025 – chia sẻ: Dù đứng trên bất kỳ sân khấu nào, người trẻ Việt Nam vẫn luôn mang theo niềm kiêu hãnh về bản sắc và tiếng nói dân tộc.

Cùng chung tinh thần đó, Phương Mỹ Chi khẳng định, mỗi người trẻ chính là một đại sứ văn hóa của quê hương. Với nhiệt huyết và khát vọng, thế hệ hôm nay sẵn sàng dùng thanh xuân để khẳng định bản lĩnh, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và góp phần đưa đất nước vươn xa trên trường quốc tế.

Ca khúc “Áo xanh gọi tương lai” là bài hát chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Khép lại chương trình, Áo xanh gọi tương lai không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà còn là lời hiệu triệu thế hệ trẻ tiếp tục hành trình cống hiến, viết tiếp những trang mới đầy tự hào của dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.