Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Lắng nghe khát vọng cống hiến, kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

SVO - Hơn 71.000 câu hỏi gửi về, trên 1 triệu lượt tiếp cận trực tuyến, những con số ấn tượng tại Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn', chiều 19/3, cho thấy một điều rõ ràng: Thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ quan tâm, mà đang chủ động lên tiếng, đề xuất và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Toàn cảnh Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn'.

Lắng nghe thanh niên trong thời điểm “bản lề”

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi đất nước vừa trải qua Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp thành công, mở ra những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Đối với tổ chức Đoàn, đây cũng là năm nhiều dấu mốc khi hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu cốt lõi: Lắng nghe sâu sắc hơn tiếng nói của thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, việc Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhận được hơn 71.000 câu hỏi – tăng gần 7 lần so với năm trước, cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm và mức độ tham gia ngày càng cao của thế hệ trẻ.

Mỗi ý kiến gửi về đều thể hiện niềm tin, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên đối với tổ chức Đoàn và sự phát triển của đất nước”, anh Bùi Quang Huy khẳng định.

Theo anh Bùi Quang Huy, Diễn đàn không chỉ là nơi giải đáp thắc mắc mà còn là không gian đối thoại cởi mở, nơi tổ chức Đoàn lắng nghe, tiếp thu để đổi mới mạnh mẽ hơn, trở thành người bạn đồng hành thực chất của thanh niên.

Không chỉ hỏi – mà là gửi gắm khát vọng

Tiếp nối tinh thần đó, phát biểu kết thúc diễn đàn, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước quy mô và chất lượng tương tác của chương trình.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, các câu hỏi không đơn thuần là trao đổi thông tin mà phản ánh rõ nét những trăn trở lớn của thanh niên: Từ bảo tồn văn hóa, làm chủ công nghệ đến trách nhiệm với sự phát triển bền vững của đất nước.

“Đây là nguồn tư liệu quý, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với tổ chức Đoàn”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Dù thời lượng có hạn, Ban Bí thư đã trực tiếp trả lời 12 câu hỏi và trao đổi 3 hiến kế tiêu biểu. Hàng chục nghìn câu hỏi còn lại sẽ tiếp tục được phản hồi qua các nền tảng số.

Từ kết nối trí thức đến tạo ra sản phẩm công nghệ

Một trong những nội dung nổi bật là hiến kế của TS Lê Duy Dũng - Giám đốc Chương trình cử nhân Khoa học dữ liệu (Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính - trường ĐH VinUni) về việc tận dụng Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Theo TS Lê Duy Dũng, hoạt động của mạng lưới hiện vẫn thiên về trao đổi học thuật, thiếu các sản phẩm công nghệ cụ thể do chưa có “ngân hàng đề bài” thực tiễn và cơ chế triển khai rõ ràng.

Anh đề xuất xây dựng nền tảng thách thức công nghệ quốc gia và thúc đẩy các mô hình hợp tác theo dự án để đưa công nghệ lõi về Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, robot.

Đánh giá cao đề xuất, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng phải là sản phẩm có giá trị thực tiễn, có thể thương mại hóa, đồng thời yêu cầu trí thức trẻ chủ động tìm kiếm bài toán thay vì chờ đợi.

Văn hóa truyền thống và “mặt trận” không gian số

Ở lĩnh vực văn hóa, các hiến kế cho thấy xu hướng kết hợp giữa di sản và công nghệ.

Từ câu chuyện tranh Đông Hồ, nghệ nhân trẻ đề xuất đưa trải nghiệm làng nghề vào trường học, phát triển các mô hình khởi nghiệp văn hóa.

Trong khi đó, các ý tưởng về xây dựng mạng lưới sáng tạo nội dung trẻ, phát động phong trào “Mỗi thanh niên là một sứ giả văn hóa Việt Nam” được xem là giải pháp “phủ xanh” không gian mạng bằng giá trị tích cực.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư đây là hướng đi có thể tạo ra tác động kép: Vừa lan tỏa văn hóa dân tộc, vừa trang bị kỹ năng số cho thanh thiếu nhi.

Đổi mới tư duy: Kiến tạo môi trường cho thanh niên phát triển

Một điểm nhấn quan trọng khác là đề xuất chuyển từ “tổ chức phong trào” sang “kiến tạo môi trường phát triển”.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng, sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận: Từ dẫn dắt sang trao quyền, từ áp đặt sang xuất phát từ nhu cầu thực tế của thanh niên.

Định hướng này sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ tới.

Thanh niên “lá chắn mềm” trên không gian mạng

Trước những thách thức trên môi trường số, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh giải pháp “xây và chống”: Vừa nâng cao kỹ năng số, lan tỏa nội dung tích cực, vừa phối hợp xử lý thông tin xấu độc.

Mục tiêu là mỗi thanh niên không chỉ biết tự bảo vệ mình mà còn trở thành lực lượng nòng cốt giữ gìn môi trường mạng lành mạnh.

Hướng tới thế hệ thanh niên toàn diện

Trước các xu hướng lối sống mới, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng, cần định hướng để thanh niên cân bằng giữa khát vọng cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Tổ chức Đoàn sẽ tăng cường giáo dục lý tưởng, đồng thời hỗ trợ thanh niên về việc làm, kỹ năng, sức khỏe tinh thần – những yếu tố nền tảng để phát triển bền vững.

Khép lại diễn đàn, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, sáng tạo và hội nhập.

Thông điệp xuyên suốt được gửi đi là: Mỗi bạn trẻ cần không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh và tri thức để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.