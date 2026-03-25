Tôn vinh 10 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025

SVO - Lễ vinh danh Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2025 đã gọi tên 10 cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, những gương mặt tiêu biểu cho khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình phát triển đất nước.

Tối 25/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức Lễ trao Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025.

Dự chương trình, có các đồng chí lãnh đạo: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Bùi Quang Huy; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Từ 145 hồ sơ đề cử của 37 đơn vị trên cả nước, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến. Các cá nhân được vinh danh đều là những điển hình tiêu biểu về tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng và đất nước, đồng thời đóng vai trò lan tỏa tri thức, công nghệ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Trong số các gương mặt được vinh danh, ca sĩ Hòa Minzy ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Nữ ca sĩ chia sẻ, giải thưởng là niềm tự hào không chỉ của cá nhân cô mà còn của gia đình và người hâm mộ, đồng thời là động lực để tiếp tục theo đuổi các dự án về văn hóa quê hương.

Ở lĩnh vực kinh doanh, doanh nhân Phạm Chí Nhu – Giám đốc điều hành Coolmate, được ghi nhận với những đóng góp trong phát triển mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2025, với định hướng xây dựng thương hiệu thời trang Việt, chủ động từ thiết kế, sản xuất đến phân phối, trong đó khoảng 80% nguyên vật liệu được nội địa hóa.

Các gương mặt tiêu biểu khác trải rộng trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục và thể thao. Tiêu biểu có cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển quốc gia Việt Nam), nhà khoa học trẻ Đặng Thị Lệ Hằng, với 46 công bố quốc tế về vật liệu y sinh, hay TS Phạm Anh Tuấn, với 50 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Ban Tổ chức vinh danh 9 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2025.

Ngoài ra, chương trình cũng vinh danh 9 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược T.Ư nhấn mạnh, các gương mặt trẻ tiêu biểu là những hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, tiên phong trong học tập, nghiên cứu, lao động và sáng tạo. Ông khẳng định, danh hiệu không chỉ là vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi các cá nhân tiếp tục rèn luyện, cống hiến và không ngừng vươn tới những mục tiêu cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược T.Ư phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; các cấp, ngành quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để tài năng trẻ phát triển, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn mới.