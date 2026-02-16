Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

Google News

ATEEZ đã lập kỷ lục cá nhân mới tại Hoa Kỳ ngay thềm Tết Nguyên đán

SVO - Mini album mới 'GOLDEN HOUR: Part.4' của ATEEZ đã ra mắt ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng 'Top 200 Albums', bảng xếp hạng các album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.

GOLDEN HOUR: Part.4 cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard, có nghĩa là đây là album bán chạy nhất tuần tại Hoa Kỳ. Đây là lần thứ tám nhóm góp mặt trong top 10 và lần thứ ba liên tiếp nhóm xuất hiện trên Billboard 200, sau J. Cole và Bad Bunny.

Billboard 200 xếp hạng các nghệ sĩ dựa trên doanh số bán album truyền thống, số lượt stream tương đương (SEA) và số lượt tải xuống kỹ thuật số tương đương (TEA). Trong giai đoạn xếp hạng này, GOLDEN HOUR: Part.4 đã bán được 195.000 bản, đứng đầu bảng xếp hạng Top Album Sales. Doanh số tại Đông Nam Á là 5.000 bản, trong khi doanh số tại Đông Phi thấp hơn.

Album mới của ATEEZ là phần thứ tư trong series GOLDEN HOUR bắt đầu từ năm 2024, và truyền tải thông điệp về việc giữ vững niềm tin và tiến về phía trước ngay cả trong hành trình đầy hỗn loạn, với 5,58 triệu lượt phát trực tuyến theo yêu cầu trong suốt tuần, đánh dấu một kỷ lục mới trong sự nghiệp của nhóm.

Theo Hanteo Chart, album đã bán được 1,54 triệu bản chỉ trong một tuần. Ca khúc chủ đề Adrenaline đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế, bao gồm bảng xếp hạng thời gian thực và hàng ngày của Bugs, bảng xếp hạng Top Songs của iTunes tại 21 quốc gia và khu vực, và bảng xếp hạng lượt tải xuống hàng tuần của Circle Chart.

Trong khi đó, "GOLDEN HOUR: Part.3" là album thứ tám lọt vào top 10 của ATEEZ và là album thứ 10 của nhóm trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trước đó, nhóm đã lọt vào top 3 của bảng xếp hạng với các album “THE WORLD EP.1: MOVEMENT” (ra mắt ở vị trí thứ ba), “THE WORLD EP.2: OUTLAW” (vị trí thứ hai), “THE WORLD EP.FIN: WILL” (vị trí thứ nhất), “GOLDEN HOUR: Part.1” (vị trí thứ hai), “GOLDEN HOUR: Part.2” (vị trí thứ nhất) và “GOLDEN HOUR: Part.3” (vị trí thứ hai).
Tuệ Nghi
