27 TẾT BÍNH NGỌ 2026 V của BTS là 'sao nam' được mong muốn đón Tết Nguyên đán cùng nhiều nhất

SVO - V của BTS đứng đầu danh sách 'Những ngôi sao nam bạn muốn cùng đón Tết Nguyên đán'.

V đứng đầu cuộc khảo sát mang tên Bạn muốn cùng đón Tết Nguyên đán với nam thần nào? được thực hiện từ ngày 27/1 đến ngày 13/2 trên ứng dụng di động giải trí STARPOLL.

V tự tin giành vị trí đầu tiên với 24.536 phiếu bầu, chiếm 61,8% tổng số 39.725 phiếu. Nam diễn viên kiêm ca sĩ Lee Junho đứng thứ hai với 7.498 phiếu, và nam diễn viên Byun Woo Seok đứng thứ ba với 5.382 phiếu.

Trước đó, V cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng khác với tư cách nghệ sĩ solo. Album solo đầu tiên của V, "Layover," phát hành vào ngày 8/9/2023, đã vượt qua 2,5 tỷ lượt stream tích lũy trên Spotify, nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, tính đến ngày 11/2. Album "Layover" đã tạo dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu ngay sau khi phát hành. Album ra mắt ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album chính của Billboard, Billboard 200, đánh dấu màn ra mắt cao nhất đối với một nghệ sĩ solo K-pop. Đây cũng là album solo K-pop đầu tiên có tất cả các bài hát lọt vào cả Billboard Global 200 và Global 200 (ngoại trừ Mỹ). Trên Spotify, đây là album solo K-pop đầu tiên vượt qua 100 triệu lượt stream cho tất cả các bài hát. Tất cả các bài hát trong album cũng đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần toàn cầu, và album đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 110 quốc gia. Album cũng đạt được thành công trên thị trường âm nhạc quốc tế. "Layover" nhận được chứng nhận Bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản. Bài hát "Love Me Again" được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) chứng nhận Vàng với doanh số 500.000 bản. Vào ngày 14/12/2024, bài hát đã vượt qua một tỷ lượt stream trên Spotify, gia nhập "Câu lạc bộ Tỷ lượt stream". "Slow Dancing" và "Love Me Again" cũng đã được chứng nhận vàng bởi Music Canada và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm New Zealand."Layover" cũng được vinh danh là "Album Đầu Tay Được Yêu Thích Nhất" tại Lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio 2024. Rolling Stone xếp "Rainy Days" ở vị trí thứ 58 trong danh sách "100 Bài hát hay nhất năm 2023", thứ hạng cao nhất trong số các ca khúc solo K-pop.

Trong khi đó, Starfall là một dịch vụ nội dung nghệ sĩ toàn diện, nơi người hâm mộ có thể tận hưởng mọi thứ về thần tượng của mình, bao gồm tin tức, cộng đồng và thông tin biểu diễn, tất cả chỉ trong một nơi. Đó là một sân chơi dành cho người hâm mộ, nơi họ chia sẻ mọi thứ về thần tượng của mình.