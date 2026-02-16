Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Sakurada Hiyori và Kido Taisei cùng viết nên 'Chuyện tình yêu giữa các nhân vật phụ'

Vân Linh
SVO - Đoạn trailer và hình ảnh chính thức của 'Mobuko no Koi', một câu chuyện tình yêu giữa các nhân vật phụ do Kazama Taiki đạo diễn và Sakurada Hiyori cùng Kido Taisei đóng chính, đã được phát hành.

Bộ phim Mobuko no Koi do Kazama Taiki đạo diễn với sự tham gia của Sakurada Hiyori và Kido Taisei, dự kiến ​​sẽ được công chiếu vào ngày 5/6.

Bộ phim là bản chuyển thể người thật đóng từ bộ truyện tranh cùng tên của Tamura Akane, bắt đầu được đăng tải trên tạp chí Monthly Comic Zenon, vào năm 2017 và hiện đang được đăng tải trên trang web truyện tranh Zenon Editorial Department. Truyện kể về Tanaka Nobuko, một nữ sinh viên nhút nhát, luôn tự nhận là "nhân vật phụ" mờ nhạt, lấy hết dũng khí để theo đuổi mối tình đầu với bạn làm thêm Irie Hiroki.

Đạo diễn Kazama trước đây đã hợp tác với Sakurada, người đóng vai Nobuko, và Kido, người đóng vai Irie, trong các bộ phim truyền hình được đánh giá cao về mặt xã hội như SilentThe Beginning of the Sea. Hình ảnh chính cho thấy Nobuko và Irie làm việc tại một siêu thị, ghi lại cảnh hai người đứng gần nhau đến mức dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Bộ phim truyền tải sự căng thẳng của tình yêu đầu đời và sự ấm áp của một nơi đầy nắng.

Vân Linh
