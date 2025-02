SVVN - Nhìn vào Labubu - một loại búp bê từng khiến người ta ráo riết săn lùng nay bị ‘lạnh nhạt’, lác đác người mua, nhiều người đặt câu hỏi liệu Baby Three có đi theo… Labubu? Việc chi tiền triệu để sở hữu búp bê cũng khiến dư luận đặt vấn đề về thói chi tiêu mất kiểm soát của giới trẻ.

Nhìn lại xu hướng đồ chơi của giới trẻ, không ít sản phẩm từng làm mưa làm gió như Capybara hay Labubu dần mất đi sức hút theo thời gian. Gấu bông Capybara từng viral mạnh trên mạng xã hội và được săn đón nồng nhiệt, nhưng dần mất sức hút vì quá phổ biến.

Labubu – dòng đồ chơi collectible của Pop Mart – cũng giảm giá trị sưu tầm do nguồn cung dồi dào và sự trỗi dậy của Baby Three. Đã qua thời điểm mà người người ráo riết săn lùng Labubu, giá bán lại của Labubu trên các thị trường đầu cơ đã giảm dần và gần như bằng với giá bán lẻ trong vài tháng gần đây. Các hội nhóm mua bán Labubu dần chuyển qua bán Baby Three và các búp bê khác. Các chuyên gia cảnh báo rằng xu hướng giảm này có thể ảnh hưởng đến doanh thu năm nay của Pop Mart - công ty có trụ sở tại Bắc Kinh. Qua đó, cho thấy nhiều món đồ chơi từng "gây bão" một thời, rồi lại nhanh chóng mờ nhạt và thậm chí biến mất khỏi thị trường.

Còn với Nguyễn Huy (sinh viên năm 2 tại Hà Nội), dù đang đi học nhưng Huy sở hữu một bộ sưu tập ấn tượng với nhiều mẫu Labubu và Baby Three. Khi Labubu còn là trào lưu, mỗi tuần Huy mua 1-2 con, chi 3-4 triệu đồng/tháng để săn phiên bản giới hạn. Thời điểm này, khi Baby Three được quan tâm nhiều hơn, anh tiếp tục đầu tư số tiền không nhỏ để thỏa đam mê, chạy theo xu hướng.

Việc nhiều bạn trẻ vung hàng triệu đồng để sưu tầm Baby Three gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người ủng hộ coi đây là sở thích cá nhân, mang lại niềm vui và giúp giảm căng thẳng, miễn không ảnh hưởng đến ai. "Tôi dùng tiền mình kiếm được để mua niềm vui, sao phải nhận chỉ trích?" - một người chơi phản biện. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng chi tiền triệu cho đồ chơi là phù phiếm và khuyên nên tiết kiệm, đầu tư cho tương lai.

Chia sẻ về vấn đề này, TS. Trần Thị Vân Anh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lý giải: “Cơn sốt Baby Three một phần là do đồ chơi kích thích cảm xúc, trí tò mò của đông đảo người trẻ và phần lớn là do trào lưu, chạy theo xu hướng”. Do đó, những món đồ chơi chỉ rầm rộ một thời gian rồi giảm nhiệt, chưa kể đến các nguyên nhân về kinh tế khi nhiều người xem Baby Three như mặt hàng kinh doanh "lướt sóng".

“Các bạn trẻ bỏ ra số tiền lớn nhưng điều đáng lo ngại là giá trị của đồ chơi không tương xứng với số tiền bỏ ra. Hơn nữa, việc chi số tiền lớn sẽ tạo thói quen hoang phí, không biết quản lý tài chính, ảnh hưởng đến kinh tế bản thân, gia đình. Đặc biệt, tiêu tiền theo xu hướng dễ dẫn tới mất kiểm soát trong chi tiêu”

Baby Three rồi có đi theo Labubu? Đánh giá về xu hướng chung, nhiều chuyên gia nhận định, khi đồ chơi xu hướng ngày một thịnh hành, chỉ trong thời gian ngắn, đồ chơi đó cũng sẽ dần chìm vào lãng quên. Thời điểm hiện tại, sau cơn sốt Baby Three, giới trẻ tiếp tục săn lùng búp bê khóc Crybaby, thị trường túi mù đang có những dấu hiệu giảm nhiệt.