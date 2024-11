Hộp mù Baby Three: Trào lưu mới 'đốt' gần 9 tỷ đồng từ Gen Z chỉ trong một tháng

SVVN - Trào lưu mua "hộp mù" – những hộp đồ chơi hay vật phẩm bí ẩn – đang làm mưa làm gió trong cộng đồng giới trẻ, đặc biệt với dòng sản phẩm Baby Three. Loại hình giải trí kết hợp thương mại này không chỉ khuấy động các sàn thương mại điện tử mà còn lan rộng đến các vỉa hè tại TP.HCM, trở thành một cơn sốt mới.

Doanh thu khủng từ trào lưu "hộp mù"

Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu thị trường Metric.vn, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2024, dòng sản phẩm hộp mù Baby Three đã thu về doanh thu 8,8 tỷ đồng trên hai sàn thương mại điện tử lớn là Shopee và TikTok Shop.

Trong một tháng, hơn 38.000 sản phẩm Baby Three đã được bán ra, mang lại mức tăng trưởng ấn tượng 106% so với tháng trước đó. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm trong cộng đồng Gen Z – nhóm khách hàng luôn thích khám phá những xu hướng mới lạ.

Giá cả của Baby Three dao động từ dưới 10.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi hộp, nhưng phân khúc phổ biến nhất là từ 200.000 - 500.000 đồng, chiếm phần lớn doanh thu. Các phân khúc khác, như 500.000 - 1 triệu đồng hay 1 triệu - 2 triệu đồng, cũng ghi nhận sức mua đáng kể, đặc biệt với những dòng sản phẩm hiếm và được săn lùng.

Điều đáng chú ý là 43,3% doanh thu đến từ các nhà bán quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc – nơi các nhân vật trong Baby Three được thiết kế và sản xuất. TP.HCM và Hà Nội cũng đóng góp lần lượt 31,2% và 24% vào tổng doanh thu.

Cơn sốt lan rộng đến từng góc phố

Không chỉ "gây bão" trên các nền tảng thương mại điện tử, hộp mù Baby Three còn xuất hiện rầm rộ trên các vỉa hè của TP.HCM. Vào buổi tối, những khu vực như siêu thị Emart (Gò Vấp), đường Phan Văn Trị, Tân Kỳ Tân Quý hay đường Cộng Hòa luôn tấp nập người mua và tò mò. Các điểm bán này không chỉ thu hút người trẻ mà còn cả những người hiếu kỳ, muốn thử vận may.

Giá cả tại các điểm bán lẻ dao động tùy theo dòng sản phẩm. Ví dụ, hộp Baby Three Macaron được bán với giá từ 270.000 - 280.000 đồng, dòng 12 con giáp giá 290.000 đồng, Lucky Cat giá 390.000 đồng. Baby Three V3 có mức giá cao hơn, từ 480.000 - 500.000 đồng. Đặc biệt, những dòng sản phẩm hiếm hoặc khan hàng có thể được bán với giá cao hơn nhiều so với mức thông thường.

Nguyễn Phương Linh, 25 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình, TP.HCM chia sẻ: "Cảm giác khui hộp mù giống như tham gia một trò chơi may rủi đầy hấp dẫn. Mỗi lần mở hộp đều khiến mình hồi hộp và háo hức, nhất là khi may mắn nhận được một món đồ hiếm."

Có lần, Linh khui được một chú hổ thuộc dòng Baby Three V3 và một mắt hiếm Lucky Cat với giá lần lượt là 500.000 đồng và 360.000 đồng. Những sản phẩm này, theo lời Linh, có thể bán lại với giá cao hơn nhiều.

"Mắt hiếm Lucky Cat mà mình khui được đang được nhiều người săn lùng với giá từ 700.000 - 800.000 đồng. Như vậy, mình lời ít nhất 300.000 đồng," Linh hào hứng chia sẻ.

Không ít bạn trẻ hiện nay coi việc mua hộp mù không chỉ là giải trí mà còn là một cách đầu tư. Với những dòng sản phẩm độc đáo hoặc hiếm, giá trị có thể tăng cao khi cầu vượt cung. Điều này tạo nên một thị trường thứ cấp sôi động, nơi người mua sẵn sàng trả giá cao để sở hữu những món đồ yêu thích.

Hấp dẫn nhưng cần cẩn trọng

Mặc dù trào lưu hộp mù đang "càn quét" Gen Z trong những tháng cuối năm, không ít chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo. Chị Nguyễn Mai Lan, chuyên viên marketing tại công ty cổ phần One Mount, nhận định: "Hộp mù thực chất là một hình thức tiêu dùng giải trí, nhưng dễ khiến người trẻ chi tiêu mất kiểm soát. Bản chất của hộp mù là đánh vào tâm lý tò mò và mong muốn sở hữu món đồ hiếm, khiến người mua dễ chi tiền mà không suy nghĩ kỹ."

Ngoài ra, việc các sản phẩm chủ yếu đến từ nhà bán quốc tế cũng đặt ra thách thức về chất lượng và quyền lợi của người tiêu dùng. Một số bạn trẻ phản ánh rằng đã nhận được sản phẩm không đúng mô tả hoặc bị lỗi, nhưng khó khiếu nại vì các nhà bán không phải lúc nào cũng có chính sách hậu mãi tốt.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng hộp mù Baby Three đã trở thành một hiện tượng văn hóa tiêu dùng trong cộng đồng Gen Z. Với sự kết hợp giữa tính giải trí, một chút sự may rủi và cơ hội đầu tư, sản phẩm này tiếp tục thu hút sự chú ý và hứa hẹn còn bùng nổ hơn trong tương lai. Liệu Baby Three có duy trì được "ngọn lửa" trong cộng đồng giới trẻ hay sẽ sớm bị thay thế bởi một xu hướng mới? Chỉ thời gian mới có câu trả lời.