Bạn trẻ 'đau ví' vì trào lưu gắp Baby Three

SVVN - Gần đây, trò chơi gắp Baby Three đang trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Không ít người tham gia với mong muốn "săn" được món đồ chơi này với mức giá rẻ hơn so với mua trực tiếp.

Săn Baby Three giá hời, nhưng thực tế lại lỗ nặng

Khoảng 20 giờ tại một địa điểm đặt máy gắp tự động trong một trung tâm thương mại, hàng loạt bạn trẻ tập trung quanh những chiếc máy, chăm chú điều khiển cần gắp với hy vọng đưa được hộp Baby Three ra ngoài. Trò chơi ban đầu xuất phát từ những chiếc máy gắp thú bông truyền thống, nhưng giờ đây, Baby Three - những hộp "mù" với thiết kế đáng yêu lại trở thành "nhân vật chính" trong những máy gắp thú này.

Phạm Minh Anh (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Hà Nội) chia sẻ rằng cô bị cuốn vào trò chơi này ngay từ lần đầu tiên. “Lúc đó mình bỏ ra 10.000 đồng và gắp trúng luôn, trong khi một hộp Baby Three ngoài thị trường có giá dao động từ 200.000 - 300.000 đồng. Mình nghĩ đây là cách quá hời để có được món đồ chơi yêu thích”, Minh Anh hào hứng kể.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, nữ sinh nhận ra mình đã tiêu hàng trăm nghìn đồng cho trò chơi này mà nhiều lần tay trắng ra về. “Có hôm mình bỏ ra 150.000 đồng mà chẳng gắp được hộp nào. Nếu mua trực tiếp, mình đã có một hộp rồi. Nhưng cảm giác hồi hộp khi hộp đồ chơi sắp được gắp lên rồi lại rơi xuống khiến mình không nỡ dừng lại. Mình cứ chơi mãi để ‘phục thù’”, cô nàng thừa nhận.

Không chỉ Minh Anh, nhiều bạn trẻ cũng rơi vào tình trạng "đau ví" khi săn Baby Three tại các máy gắp thú. Thanh Mai (25 tuổi) là một trong số những "tín đồ" trung thành của Baby Three. Cô gái trẻ ban đầu nghĩ rằng trò chơi này có thể giúp tiết kiệm tiền so với việc mua trực tiếp, nhưng cuối cùng lại thấy mình "chịu chi" nhiều hơn mức ngân sách cho phép.

“Ban đầu mình nghĩ trò này khá dễ, chỉ cần một chút khéo léo là có thể gắp được. Nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Có những lần chỉ thiếu một chút là gắp được, nhưng hộp lại rơi xuống, làm mình không nỡ dừng lại. Càng chơi càng bị cuốn, đến lúc nhìn lại thì số tiền bỏ ra còn cao hơn cả việc mua Baby Three ngoài tiệm”, Mai cười trừ kể lại.

Dù tốn kém, nhưng không ít người vẫn sẵn sàng chi tiền để tiếp tục thử vận may. Cảm giác hồi hộp khi điều chỉnh cần gắp, hy vọng trúng được hộp Baby Three "secret" (giới hạn), rồi vỡ òa khi mở ra mẫu yêu thích, chính là những gì khiến trò chơi này trở nên "gây nghiện".

Bên cạnh những người trực tiếp tham gia, một số khác lại chọn cách “đi đường vòng” để sở hữu Baby Three với giá rẻ hơn. Thay vì tự mình bỏ tiền chơi, cô nàng tận dụng các hội nhóm trên mạng xã hội, nơi nhiều người rao bán Baby Three sau khi gắp trúng nhưng không đúng mẫu mong muốn.

"Mình rất thích sưu tầm Baby Three nhưng không giỏi trò này. Thay vì mạo hiểm bỏ tiền chơi mà chưa chắc trúng, mình tham gia các hội nhóm để săn hàng. Nhiều bạn gắp trúng phải mẫu trùng hoặc không đúng sở thích nên sẵn sàng bán lại với giá thấp hơn thị trường. Cách này giúp mình tiết kiệm kha khá mà vẫn có được những mẫu đẹp," Lan Anh chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cho biết dù không gắp trúng hộp Baby Three yêu thích, họ vẫn có cơ hội nhận được những phần quà khác như phiếu đổi quà, mã giảm giá hoặc voucher chơi game cho lần sau. Chính yếu tố này đã khiến không ít người hào hứng quay lại, góp phần duy trì sức hút của trò chơi.

Gắp Baby Three – Trò chơi kích thích tâm lý “thắng thua”

Dưới góc độ tâm lý học, chuyên gia Nguyễn Nam Anh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Đại học California tại Davis, Mỹ, cho rằng sức hút của trò chơi gắp Baby Three không chỉ đến từ giá trị của món đồ bên trong mà còn xuất phát từ yếu tố tâm lý của người chơi. "Cảm giác hồi hộp, mong chờ khi thả cần gắp và sự phấn khích khi sắp thành công nhưng lại rơi xuống đã kích thích cơ chế khen thưởng trong não bộ, làm người chơi có xu hướng tiếp tục bỏ tiền để thử lại," ông phân tích.

Theo chuyên gia này, trò chơi gắp quà nói chung, trong đó có Baby Three, tạo ra một dạng tâm lý tương tự như khi tham gia cá cược hay xổ số. "Người chơi dễ rơi vào trạng thái ‘tâm lý thiệt hại’ (loss aversion), tức là khi đã bỏ ra một số tiền nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn, họ có xu hướng tiếp tục đầu tư thêm với hy vọng ‘gỡ gạc’ và không cảm thấy lãng phí khoản tiền đã bỏ ra trước đó. Điều này khiến họ dễ chi tiêu nhiều hơn dự định ban đầu," ông Nam Anh chia sẻ.

Ngoài ra, cảm giác "chiến thắng" khi gắp trúng hộp Baby Three, đặc biệt là các mẫu hiếm hoặc phiên bản giới hạn, cũng khiến trò chơi này hấp dẫn hơn. “Yếu tố may rủi kết hợp với phần thưởng mang tính sưu tầm sẽ khiến người chơi càng muốn thử vận may nhiều lần hơn. Một số người thậm chí cảm thấy việc tự tay gắp được món đồ có giá trị tinh thần cao hơn so với việc mua trực tiếp, khiến họ dễ dàng ‘nghiện’ trò chơi này,” chuyên gia phân tích.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu không kiểm soát tốt chi tiêu, người chơi có thể tiêu tốn một số tiền lớn mà không nhận lại được giá trị tương xứng. "Hãy xem đây là một trò chơi giải trí, đặt ra giới hạn chi tiêu hợp lý và dừng lại khi cảm thấy mình đang tiêu quá nhiều so với dự định ban đầu," ông khuyến nghị.