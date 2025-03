Nữ sinh Việt xuất sắc giành học bổng du học tại Hungary, IELTS 8.0, GPA 4.91/5.0 và loạt thành tích đáng nể

SVVN - Sau những nỗ lực và loạt thành tích học tập tốt, Nguyễn Ánh Dương đã chinh phục thành công học bổng 'Hiệp định Stipendium Hungaricum' và hiện đang là sinh viên năm thứ ba, theo học tại trường Kinh doanh Budapest, Hungary.

Ngược về quá khứ, những năm THPT, Nguyễn Ánh Dương đã chuẩn bị hành trình tìm kiếm cơ hội du học và chinh phục các suất học bổng của các trường đại học tại Mỹ. Một trong số đó phải kể đến như: Warren Wilson College 30.000 đôla/năm (hơn 700 triệu đồng); Salve Regina University 92.000 đôla/năm (hơn 2 tỷ đồng); Widener University 36.000 đôla/năm (gần 900 triệu đồng), Oregon University 30.000 đôla/năm (hơn 700 triệu đồng).

Ở thời điểm ấy, Dương chưa tìm được định hướng phù hợp nên tạm gác lại giấc mơ du học để theo học tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ngôi trường đại học top đầu về đào tạo kinh tế tại Việt Nam. Trong quá trình học tập tại đây, Ánh Dương vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội du học khác.

Kết thúc năm nhất tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Ánh Dương đã xuất sắc nhận được Học bổng Hiệp định Hungary 2022 - Stipendium Hungaricum (bao gồm tài trợ học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở). Đồng thời, nữ sinh quyết định theo học tại trường Kinh doanh Budapest (Budapest Business School, Hungary).

Chia sẻ về động lực du học, Ánh Dương cho biết, chị gái từng đạt học bổng của Chính phủ Nhật Bản bậc thạc sĩ vào năm 2017. Chị gái thường chia sẻ về hành trình du học và tạo điều kiện để Ánh Dương cùng đi du lịch, khám phá những địa điểm mới. “Từ đó, mình hiểu tầm quan trọng của câu nói: ‘Đi một ngày đàng, học một sàng khôn’. Mình tin, sự trải nghiệm, học tập và làm việc tại môi trường đa văn hóa, sắc tộc là cần thiết trong thời kỳ toàn cầu hóa như hiện tại. Điều này giúp mình dung nạp kiến thức hữu ích, tìm kiếm ý tưởng mới, sáng tạo hơn để đóng góp giá trị tích cực cho quê hương. Và mong ước du học của mình lớn lên kể từ đó”, cô nàng gen Z chia sẻ.

Để học tốt tiếng Anh, Ánh Dương vận dụng các phương pháp nghe có vẻ đơn giản, đó là nghe nhạc, xem phim, các chương trình tiếng Anh, kênh truyền hình quốc tế... Những 'bí kíp' vừa học vừa chơi này giúp Ánh Dương rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, tích lũy vốn từ vựng dễ dàng. Nhờ vậy, nữ sinh đã xuất sắc đạt điểm 8.0 trong kỳ thi IELTS.

Sang Hungary du học được hơn 3 năm, Ánh Dương vẫn giữ vững phong độ với điểm số GPA ở trường là 4.91/5. Vừa qua, cô cũng xuất sắc giành giải Nhất và giải Đặc biệt trong hội thảo khoa học sinh viên (TDK 2024), do trường Budapest University of Economics and Business tổ chức. Đáng nói hơn, bài nghiên cứu của Dương sẽ được đăng tải trên tạp chí khoa học của nhà trường.

Khi sang Hungary du học, Ánh Dương định hướng rõ ràng trong việc phát triển bản thân, cho nên ngoài việc học tập và nghiên cứu, Ánh Dương dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa. Điều này giúp Ánh Dương dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới, tự tin giao tiếp tiếng Anh với các bạn nước ngoài.

Ánh Dương cho biết thêm: “Ở hiện tại, mình và nhóm bạn thực hiện dự án podcast mang tên - ‘Ngày mình ở Hung’. Chúng mình sẽ phỏng vấn các bạn học sinh, sinh viên, anh chị bạn thực tập sinh, làm việc trên nhiều lĩnh vực tại Hungary. Từ đó, dự án mang đến những câu chuyện du học, góc nhìn học tập, làm việc thú vị đến người nghe".

Bên cạnh đó, cô vừa hoàn thành khóa thực tập 6 tháng tại ngân hàng quốc tế Citibank Europe và hiện được nhận vào làm chính thức. Ánh Dương nói: “Ở thành phố Budapest (Hungary), các công ty thường có chế độ làm việc linh hoạt. Mỗi ngày, mình đều sắp xếp thời gian di chuyển giữa công ty và trường học, có thể là sáng ở công ty và chiều đến giảng đường”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nữ sinh Việt dự định học tiếp lên bậc thạc sĩ tại các nước châu Âu hoặc Mỹ. Dù lựa chọn hướng đi nào, mục tiêu dài hạn của Ánh Dương là sẽ tìm hiểu thêm kiến thức về tài chính và phân tích dữ liệu. “Hiện tại, mình biết ơn cơ hội du học và trân trọng giá trị của việc chăm chỉ học tập và hạnh phúc khi gặt hái những thành tích ban đầu. Trong học tập và công việc, mình may mắn gặp gỡ và học hỏi thêm từ các anh chị, bạn bè xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Mình nhận ra, không có con đường của bất cứ ai sẽ phù hợp với mình hơn con đường mà chính mình tự viết ra. Kim chỉ nam của mình là sẽ luôn chăm chỉ, kiên trì, học tập và làm việc hết mình”, Ánh Dương bày tỏ.