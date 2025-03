Bạn trẻ ‘phát sốt’ với tour tham quan ban đêm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

SVVN - Mới đây, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chương trình tham quan vườn thú ban đêm, với chủ đề 'Khi màn đêm buông xuống' đã diễn ra lần đầu tiên. Hoạt động này nhanh chóng 'chiếm sóng' mạng xã hội và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Sau 161 năm hoạt động, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã chính thức mở thêm một hình thức du lịch mới, khác hẳn với hoạt động tham quan, vui chơi vào ban ngày. Đây là một sản phẩm du lịch được thiết kế mang đến trải nghiệm cho người dân, bạn trẻ về thế giới động vật ban đêm, trong khuôn viên 16,8 ha của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Với chương trình “Khi màn đêm buông xuống”, bạn trẻ sẽ được tìm hiểu thế giới của những loài có tập tính đặc biệt vào ban đêm. Đồng thời, bạn trẻ còn có thể nghe rõ những âm thanh hoang dã mà họ khó nghe được vào ban ngày.

Xem thông tin của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Nhật Linh (19 tuổi, TP. Thủ Đức) mong muốn được trải nghiệm hoạt động này trong thời gian gần nhất. “Mình nghĩ, đây là một tour du lịch rất mới lạ, nên định rủ nhóm bạn đi một lần cho biết. Hy vọng sẽ được nghe thêm nhiều điều mới về đời sống ban đêm của các loài thú qua trải nghiệm này”, Nhật Linh hào hứng.

Theo thông tin từ Thảo Cầm Viên, tour tham quan diễn ra vào tối thứ Bảy hằng tuần, được chia làm 2 chuyến, ứng với 2 khung giờ (19h - 20h và 20h15 - 21h15). Du khách từ 10 đến 65 tuổi đều có thể tham gia chương trình này.

“Để không gây xáo trộn đời sống của động vật, Thảo Cầm Viên đã giới hạn độ tuổi, số lượng của du khách và khung giờ tham quan. Mỗi chuyến đón tối thiểu 10 khách, tối đa 20 khách, với giá vé 200.000 đồng/người/chuyến. Ngoài ra, khách tham quan cũng cần tuân thủ các quy định như giữ trật tự, không tạo tiếng động lớn, tuyệt đối không mở flash khi dùng điện thoại… do Thảo Cầm Viên đề ra. Theo mình, những giới hạn này cần thiết với tour đặc biệt này”, Nhật Linh chia sẻ.

Là một trong những du khách đầu tiên may mắn có cơ hội trải nghiệm tour ban đêm tại Thảo Cầm Viên, Thái An (22 tuổi, quận Tân Phú) bày tỏ sự yêu thích. “Mình đã tận mắt nhìn thấy sự nhạy bén của sư tử, báo hoa mai, gấu mèo… khi đêm về. Đó là những loài thú thường ngủ vào ban ngày. Mình còn được nghe thuyết minh về những loài động vật này, biết thêm những sự thật về chúng. Qua cách thuyết minh của hướng dẫn viên, mình cũng cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho những con thú tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn”, An cho biết.

Về ấn tượng đầu tiên với tour ban đêm, Thái An cho rằng, đây là một trải nghiệm thú vị, anh có phần hơi sợ một chút. “Bên cạnh việc tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu các loài hoạt động ban đêm, Thảo Cầm Viên cũng chú trọng thiết kế tour một cách chỉn chu để không làm náo động, ảnh hưởng đồng hồ sinh học của những loài thú hoạt động ban ngày”, An chia sẻ.

Cùng với đó, Thái An tin rằng, chương trình “Khi màn đêm buông xuống” sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động, trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên và giúp du khách và các bạn trẻ có thêm hiểu biết về thế giới động vật muôn màu.