Bạn trẻ tiếp cận văn hóa bản địa Úc qua trải nghiệm đa giác quan

SVVN - Triển lãm Walking Through a Songline (Bước qua một khúc đường ca) do Bảo tàng Quốc gia Australia và Mosster Studio tổ chức đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm những hiệu ứng âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số thú vị.

Triển lãm nằm trong chuỗi chương trình nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam. “Walking Through a Songline” được thể hiện dưới hình thức kỹ thuật số, dựa trên một phần của triển lãm nổi tiếng quốc tế "Songlines: Tracking the Seven Sisters” của Bảo tàng Quốc gia Australia.

Bên ngoài khu vực tổ chức triển lãm, Ban Tổ chức cũng thiết kế những ấn phẩm và thông tin để người xem có thể hiểu rõ hơn về văn hóa bản địa của nước bạn. Khi bước vào bên trong, bạn trẻ sẽ được đắm mình vào trải nghiệm đa giác quan, dẫn người xem hòa mình vào những câu chuyện, kiến thức và nghệ thuật khéo léo.

Theo Ban Tổ chức, 3 phút trải nghiệm cảm giác đa giác quan là khoảng thời gian người xem sẽ được đi qua những hình ảnh trình chiếu mãn nhãn theo chân khúc đường ca của Bảy Chị Em (Thất Nữ) qua những sa mạc ở Tây và Trung Úc, khi họ bị truy đuổi bởi một người đàn ông. Bước chân của họ được lưu lại trên địa hình của vùng đất, chỉ dẫn những nơi có thể tìm được thức ăn và nước uống và cách hành xử đúng đắn.

Ngoài ra, khung cảnh lung linh cả trong và bên ngoài triển lãm cũng khiến “Walking Through a Songline” được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh. Đặc biệt, vé vào cửa để tận hưởng không gian này hoàn toàn miễn phí.

Trần Thái Thanh (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia dạng triển lãm đặc biệt như thế này. Đến với triển lãm, mình như được tham gia vào hành trình phiêu lưu, khám phá đất nước chuột túi và những vùng đất mộng mơ khác. Đặc biệt, triển lãm này cho phép mình được trải nghiệm những bản đường ca bằng tất cả các giác quan, vô cùng kỳ ảo và sinh động. Không gian triển lãm tuy có hơi nhỏ nhưng lại tạo cho mình cảm giác thoải mái và thích thú. Đi triển lãm về, mình không chỉ hiểu thêm về những bản đường ca mà còn có thêm nhiều ý tưởng mới trong công việc cũng như thư giãn sau những giờ học căng thẳng”.

Triển lãm “Walking Through a Songline” hiện đang được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory (TP. HCM) cho đến hết ngày 16/4. Sau đó, triển lãm tiếp tục được trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 28/4 đến 21/5.