Bất chấp cái lạnh, giới trẻ Hà Nội dậy sớm 'săn' khoảnh khắc vàng bên chân cầu Long Biên

SVO - Những ngày qua, bến hoa Phúc Xá (phường Phúc Xá, Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều người đã có mặt từ tờ mờ sáng để ghi lại khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp bên cây cầu lịch sử.
Những ngày này tại Hà Nội, nhiệt độ buổi sáng chỉ khoảng 10 độ C. Tuy nhiên, ngay từ 5 giờ sáng, bến hoa đã đông đúc người tới chờ đợi. Tất cả đều hướng ống kính về phía cầu Long Biên, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc "vàng" khi mặt trời ló rạng, lấp ló trên nhịp cầu cũ kỹ. Được biết, đây là công trình bến hoa do các đoàn thể tại địa phương như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và người dân sinh sống tại phường Phúc Xá chung tay thực hiện.
Hai bạn trẻ Phương và Khánh (Hà Nội) chia sẻ: "Chúng mình quyết tâm dậy từ 5 giờ sáng để canh đúng khoảnh khắc mặt trời mọc, cảm giác dậy sớm và được hít thở không khí trong lành giữa ngàn hoa cũng là một trải nghiệm rất thú vị". Phương (áo hồng) cho biết: "Chúng mình nghe review đi sớm sẽ vắng người hơn, nhưng không ngờ các bác nhiếp ảnh gia còn đam mê và đến sớm hơn. Cả bến hoa đã chật kín máy ảnh, không khí tấp nập. Từ kinh nghiệm hôm nay, mình nghĩ mọi người có thể cân nhắc đến muộn hơn một chút, hoặc đến vào buổi chiều sẽ dễ dàng chọn được góc chụp ưng ý hơn".
Nắng lên, dần xua tan màn sương, cầu Long Biên hiện ra trầm mặc, cổ kính. Bên cạnh sự náo nhiệt của người trẻ tới vãn cảnh là dáng vẻ tần tảo, lặng lẽ của những người lao động. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và nhịp sống mưu sinh ấy đã tạo nên một khoảnh khắc Hà Nội bình yên, dung dị đến nao lòng.