Bất chấp cái lạnh, giới trẻ Hà Nội dậy sớm 'săn' khoảnh khắc vàng bên chân cầu Long Biên

SVO - Những ngày qua, bến hoa Phúc Xá (phường Phúc Xá, Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều người đã có mặt từ tờ mờ sáng để ghi lại khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp bên cây cầu lịch sử.