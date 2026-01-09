Học viện Tài chính vinh danh những 'ngôi sao' tại AOF Awards 2025: Dấu ấn tri thức và trách nhiệm xã hội

SVO - Chiều 9/1, hòa chung không khí kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã long trọng tổ chức chương trình AOF Awards 2025. Sự kiện không chỉ tôn vinh những "ngôi sao" xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn là dịp tổng kết hành trình đầy tự hào của thầy và trò Học viện Tài chính tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.