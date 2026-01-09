Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Sống trẻ

Google News

Học viện Tài chính vinh danh những 'ngôi sao' tại AOF Awards 2025: Dấu ấn tri thức và trách nhiệm xã hội

Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chiều 9/1, hòa chung không khí kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã long trọng tổ chức chương trình AOF Awards 2025. Sự kiện không chỉ tôn vinh những "ngôi sao" xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn là dịp tổng kết hành trình đầy tự hào của thầy và trò Học viện Tài chính tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

hvtc2025-12.jpg
Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hà Nội... Về phía Học viện Tài chính có sự hiện diện của NGƯT. PGS. TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Học viện; PGS. TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện cùng đông đảo lãnh đạo các khoa, ban và sinh viên toàn trường.
hvtc2025-11.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT. PGS. TS Nguyễn Đào Tùng khẳng định năm 2025 là năm bản lề với những con số "biết nói", minh chứng cho chất lượng đào tạo và sự nỗ lực vượt bậc của sinh viên . Cụ thể, trong học kỳ I năm học 2025, toàn Học viện có 5.399 sinh viên đạt danh hiệu xuất sắc (chiếm 32,6%) và 4.404 sinh viên đạt danh hiệu giỏi. Sang học kỳ II, số lượng sinh viên xuất sắc đạt 4.055 (chiếm 33,07%). So với cùng kỳ năm học trước, tỷ lệ sinh viên xuất sắc tăng mạnh 5,93%. Hoạt động Nghiên cứu khoa học tiếp tục là điểm sáng rực rỡ với 713 đề tài cấp Khoa (tăng 43,5% so với năm 2024) và 100 đề tài dự thi cấp Học viện. Kết quả có 13 giải Nhất, 24 giải Nhì, 52 giải Ba. Không chỉ dừng lại ở quy mô trường, sinh viên Học viện Tài chính đã khẳng định vị thế học thuật khi giành tới 20 giải thưởng tại Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ X và có 02 bài báo đạt giải Best Paper tại Hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2025 . "Những thành tích này không chỉ thể hiện năng lực nghiên cứu, tư duy khoa học và sáng tạo của sinh viên, mà còn góp phần khẳng định uy tín học thuật và thương hiệu đào tạo của Học viện Tài chính", PGS. TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh .
hvtc2025-4.jpg
hvtc2025-13.jpg
hvtc2025-14.jpg
hvtc2025-15.jpg
Điểm nhấn mang lại nhiều cảm xúc nhất trong chương trình chính là phần tổng kết chiến dịch "Tự hào A80" - chuỗi hoạt động trọng điểm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hình ảnh hơn 100 sinh viên ưu tú tham gia khối diễu hành "Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam" cùng 200 tình nguyện viên phục vụ trực tiếp tại sự kiện đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Ghi nhận những đóng góp to lớn này, Đoàn Thanh niên Học viện vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, TS. Tạ Đình Hòa và TS. Ngô Văn Lượng cùng nhiều cán bộ, sinh viên xuất sắc khác đã được trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội.
hvtc2025.jpg﻿﻿
hvtc2025-3.jpg
hvtc2025-2.jpg
Song hành cùng nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, công tác Hội và phong trào sinh viên năm qua cũng để lại những dấu ấn đậm nét về trách nhiệm xã hội. Gần 5.000 lượt sinh viên đã tham gia các chiến dịch tình nguyện, đóng góp hơn 2.000 đơn vị máu và huy động nguồn lực xã hội hóa lên tới gần 1 tỷ đồng cho các công trình thanh niên. Học viện Tài chính đã được trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Cờ thi đua của Thành đoàn Hà Nội và tuyên dương 23 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, cấp Thành phố.
hvtc2025-7.jpg
hvtc2025-17.jpg
hvtc2025-19.jpg
Cũng trong khuôn khổ chương trình, 10 Gương mặt sinh viên tiêu biểu Học viện Tài chính trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hoạt động phong trào đã được vinh danh, trở thành những hình mẫu truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên.
hvtc2025-20.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính Nguyễn Lan Anh nhận bằng khen của Trung ương Hội SVVN với giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2024-2025.
hvtc2025-8.jpg
Khép lại chương trình, những giải thưởng dành cho các tập thể tài năng như Ban Phát thanh Học viện Tài chính với Giải Nhất cuộc thi video của Báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam hay Câu lạc bộ Bóng rổ với Huy chương Đồng giải sinh viên đã tô điểm thêm cho bức tranh thành tích đa sắc màu của AOF Awards 2025. Sự kiện kết thúc đã mở ra một năm mới tràn đầy khí thế, hứa hẹn những bước tiến đột phá của tuổi trẻ Học viện Tài chính trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ

Lê Vượng
