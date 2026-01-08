Diễn viên Trọng Lân: 'Tuổi trẻ ý nghĩa hơn khi biết sống vì cộng đồng'

SVO - Diễn viên Trọng Lân, gương mặt quen thuộc với nhiều vai “trai hư” trên phim truyền hình Việt, sẽ lần đầu tham gia giao lưu tại "Chủ Nhật Đỏ", ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong đồng tổ chức. Chia sẻ trước thềm sự kiện, nam diễn viên cho biết anh cảm nhận rõ ý nghĩa nhân văn của chương trình và mong muốn lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng tới đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Diễn viên Trọng Lân sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt. Anh ghi dấu ấn với loạt vai “trai hư” trong "Người phán xử", "Quỳnh búp bê", "Cả một đời ân oán", "Cô gái nhà người ta", "Mặt nạ hạnh phúc",… Đặc biệt, vai Phong trong "Quỳnh búp bê" giúp Trọng Lân tạo ấn tượng mạnh với khán giả, mang đến cho anh biệt danh “Thái tử Thiên Thai”.

Trọng Lân được khán giả nhớ tới với loạt vai phản diện, trong đó có vai Phong trong phim “Quỳnh búp bê”.

Gần đây, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong bộ phim "Cách em 1 milimet", phim truyền hình đang phát sóng trên VTV3, trong đó anh đảm nhận vai Bách (lớn). Trọng Lân cho biết tham gia "Chủ Nhật Đỏ" là một trải nghiệm mang lại cho anh nhiều cảm xúc tích cực.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, Trọng Lân nói đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình hiến máu do Báo Tiền Phong tổ chức. “Tôi có cảm giác vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Hồi hộp vì đây là một trải nghiệm mới, nhưng hạnh phúc nhiều hơn khi sẽ được đứng giữa rất đông các bạn trẻ, các bạn sinh viên - những người mang trong mình năng lượng tích cực và tấm lòng nhân ái”, nam diễn viên cho biết.

Trọng Lân cho biết việc tham gia hiến máu mang lại cho anh nhiều cảm xúc hơn những gì từng nghĩ.

Theo Trọng Lân, hiến máu là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. “Chỉ một việc làm đơn giản thôi, nhưng lại là cho đi để giữ lại sự sống cho người khác. Điều đó khiến tôi thực sự trân trọng những chương trình như 'Chủ Nhật Đỏ'”, anh chia sẻ thêm.

Diễn viên Trọng Lân gửi thông điệp tới các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên: “Khi còn khỏe mạnh, còn đủ điều kiện, hãy mạnh dạn tham gia hiến máu và các hoạt động thiện nguyện. Đôi khi, một quyết định rất nhỏ hôm nay lại có thể mang đến hy vọng rất lớn cho ai đó vào ngày mai”.

Nam diễn viên Trọng Lân mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia tới các bạn trẻ, sinh viên.

Theo Trọng Lân, chính sự tử tế và tinh thần sẻ chia của giới trẻ sẽ góp phần làm cho xã hội trở nên ấm áp hơn, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2026, cho biết: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ trong các chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong đồng tổ chức. Đặc biệt, chương trình năm nay, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội, còn có nhiều nghệ sĩ trẻ đang được các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, yêu thích qua các bộ phim đang được chiếu vào khung giờ vàng trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Sự có mặt của các gương mặt trẻ này càng khiến thông điệp nhân văn, ý nghĩa của chương trình được lan toả mạnh mẽ hơn".