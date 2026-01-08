Lần đầu đến với 'Chủ Nhật Đỏ', diễn viên Phạm Anh Tuấn muốn truyền năng lượng tích cực cho giới trẻ

SVO - Diễn viên Phạm Anh Tuấn từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Sắp tới, anh sẽ tham gia giao lưu tại Chủ Nhật Đỏ - ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong tổ chức. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên đồng hành cùng chương trình.

Trước đây, diễn viên Phạm Anh Tuấn từng là nghệ sĩ đồng hành trong chuỗi chương trình "Women Can Lead - Tại sao không?" (Phụ nữ có thể lãnh đạo - Tại sao không?) nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Bình thường hay Bất thường - #HowAbnormal" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Báo Sinh Viên Việt Nam phát động, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và khuyến khích phụ nữ tham gia lãnh đạo trong năm 2018.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động xã hội.

Sắp tới, nam diễn viên sẽ tham gia giao lưu tại "Chủ Nhật Đỏ", ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong tổ chức. Đây là lần đầu tiên Phạm Anh Tuấn đồng hành cùng chương trình, sự kiện được xem là một trong những hoạt động hiến máu quy mô lớn, duy trì liên tục trong nhiều năm, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị trên cả nước.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, diễn viên Phạm Anh Tuấn cho biết anh cảm thấy hồi hộp và vinh dự khi nhận được lời mời tham gia một chương trình giàu ý nghĩa nhân văn. Nam diễn viên bày tỏ mong muốn được lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng tới các bạn trẻ - lực lượng nòng cốt của phong trào hiến máu tình nguyện. “Tôi hy vọng có thể mang năng lượng tích cực đến các bạn trẻ, để mọi người nhìn thấy rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ với người nhận máu mà còn với chính những người tham gia”, anh chia sẻ.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn lần đầu đồng hành cùng ngày hội hiến máu “Chủ Nhật Đỏ”.

Theo diễn viên Phạm Anh Tuấn, hiến máu không đơn thuần là một hành động cho đi, mà còn là sự đóng góp trực tiếp cho sự sống của nhiều người. “Mỗi đơn vị máu có thể giúp nhiều người vượt qua thời khắc sinh tử, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người khác”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

"Chủ Nhật Đỏ" lần thứ 18 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/1/2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 1.200 - 1.500 đơn vị máu trong ngày hội chính. Song song với điểm cầu trung tâm, chương trình sẽ được tổ chức tại hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Việc các nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia đồng hành được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp hiến máu cứu người, khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ, chủ động tham gia các hoạt động nhân ái vì cộng đồng.