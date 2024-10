Bắt đầu lại ở tuổi 22: Hành trình theo đuổi đam mê điện ảnh của chàng trai trẻ

SVVN - Nguyễn Phan Trung An (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm nhất khoa Đạo diễn Truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đây là ngôi trường đại học thứ hai mà anh đã theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng FPT Arena với tấm bằng Thiết kế đồ họa, An đã bén duyên với ngành điện ảnh qua các công việc freelance. Để theo đuổi điện ảnh một cách chính quy, anh bắt đầu lại từ đầu bằng cách quay trở lại giảng đường đại học.

Từ thiết kế đồ họa đến đạo diễn truyền hình

Trung An tốt nghiệp Cao đẳng FPT Arena với chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Sau khi hoàn thành khóa học, anh bắt đầu bước vào làm việc với các công việc tự do (freelance) tạm thời. Anh đã thực hiện nhiều dự án khác nhau với các công việc như dựng video và làm graphic (thiết kế đồ họa) cho các khách hàng. Tuy nhiên trong quá trình làm việc dựng video anh đã phát hiện đam mê của mình trong lĩnh vực điện ảnh.

Trong quá trình làm việc tự do, Trung An đã có cơ hội tham gia vào một số dự án quay dựng. Từ đây, anh nhận ra rằng điện ảnh là công việc phù hợp với bản thân hơn cả. "Tuy nhiên, mình quá thiếu kiến thức chuyên môn, nên mình quyết định theo đuổi con đường này bằng cách theo học đại học", An chia sẻ. Quyết định này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh mà còn là một thử thách lớn khi phải đối mặt với những khác biệt tuổi tác và áp lực từ bạn bè cùng trang lứa.

Khó khăn khi trở lại giảng đường

Quay trở lại giảng đường ở tuổi 22, khi bạn bè cùng trang lứa đã bắt đầu ổn định sự nghiệp, anh không tránh khỏi những áp lực về tâm lý. "Khi làm việc tự do, thời gian biểu của mình khá lộn xộn, nên khi đi học lại, mình phải làm quen với nề nếp học tập. Ngoài ra, mình cũng gặp phải áp lực khi tiếp tục học ở độ tuổi mà bạn bè của mình đã bắt đầu sự nghiệp", Trung An chia sẻ về những thách thức ban đầu.

Không chỉ phải đối mặt với áp lực tâm lý, anh còn phải thích nghi với việc học cùng các sinh viên nhỏ hơn mình đến bốn tuổi. Ban đầu, Trung lo lắng về khoảng cách tuổi tác sẽ tạo ra khoảng cách với các bạn cùng khóa, nhưng qua thời gian, anh nhận ra điều này không phải là trở ngại quá lớn. "Mình sử dụng những kiến thức thực tế đã tích lũy được từ quá trình làm việc để thực hiện tốt việc học", anh cho biết.

Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, Trung An cho biết mình đang phấn đấu để có thể giành được học bổng, giảm bớt gánh nặng tài chính. Đồng thời vẫn tiếp tục làm công việc freelance nếu có thể sắp xếp được thời gian nhằm có được thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập.

Điện ảnh – sự lựa chọn đầy đam mê

Sự lựa chọn ngành Đạo diễn Truyền hình không chỉ xuất phát từ đam mê mà còn từ việc anh nhận thấy sự liên kết giữa các kiến thức đã học trước đây với điện ảnh. “Mình thấy hai ngành học bổ trợ cho nhau. Kiến thức về bố cục và ánh sáng từ thiết kế đồ họa đã giúp mình rất nhiều trong quá trình dựng cảnh”, Trung chia sẻ.

Việc hệ thống hóa kiến thức là mục tiêu hàng đầu khi An quyết định theo học đại học. Anh muốn có được sự công nhận về mặt chuyên môn để có thể làm việc chính quy trong ngành điện ảnh. Ngoài ra, việc xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp và những người cùng đam mê là một phần quan trọng của quá trình học tập này. "Mình cần những mối quan hệ với nhiều người trong nghề", An nói thêm.

Động lực từ gia đình và bản thân

An may mắn nhận được sự ủng hộ từ gia đình trong hành trình theo đuổi ước mơ. Dù biết rằng con đường học tập lần hai không hề dễ dàng, gia đình anh vẫn luôn đứng sau cổ vũ và khích lệ. "Gia đình mình ủng hộ, nhưng mình không tránh khỏi suy nghĩ so sánh bản thân với bạn bè cùng trang lứa", nam sinh tâm sự.

Sự tự tin và niềm tin vào bản thân đã giúp Trung An vượt qua những rào cản ban đầu. Thay vì nhìn vào sự chênh lệch tuổi tác, anh tập trung vào mục tiêu lớn hơn: trở thành một đạo diễn có kiến thức chuyên môn vững chắc và có thể kể những câu chuyện điện ảnh chân thật từ đời sống.

Hành trình phía trước

Anh biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm và niềm đam mê điện ảnh, anh tin rằng mình sẽ thành công. "Mình quyết định đi học để các kiến thức được hệ thống hóa một cách chuyên nghiệp nhất, và để được công nhận trong những nơi làm việc chính quy", Trung chia sẻ về mục tiêu dài hạn. Anh cũng hy vọng rằng sẽ có cơ hội đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam, và tiếp tục phát triển sự nghiệp trong ngành Đạo diễn Truyền hình.

Như Steve Jobs từng nói: “Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự thỏa mãn là làm những gì bạn tin là vĩ đại. Và cách duy nhất để làm được điều đó là yêu thích những gì bạn làm”, Trung An chính là một minh chứng sống động cho chân lý này.

(Ảnh: NVCC)