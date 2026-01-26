Bé 7: Từ nhà sáng tạo nội dung 'triệu view' đến vai trò cầm trịch vở kịch 'Đảo hoa hậu' giành giải 'Mai Vàng'

Bé 7 tên thật là Nguyễn Thanh Ngọc Hải, có hơn 4 năm theo đuổi công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Anh đã thu về cho mình không ít những đoạn clip triệu lượt xem bởi sự hài hước và tự nhiên, kể về những câu chuyện gần gũi với đời sống giới trẻ. Trong thời gian gần đây, Bé 7 nhận được sự chú ý nhiều hơn, khi vở kịch do anh làm đạo diễn và đồng biên kịch Đảo hoa hậu tạo nên "cơn sốt" vé.

Nói về "đứa con tinh thần" của mình, Bé 7 không giấu được sự tự hào và biết ơn: “Mình nghĩ, nếu không có các anh chị trong sân khấu kịch, không chấp nhận thiệt thòi về cát sê, nhất là về trang phục, do các anh chị đều phải vận dụng mối quan hệ của mình khi tham gia vở kịch này, và nếu không có sự yêu thương của khán giả thì Đảo hoa hậu sẽ rất khó để lan tỏa câu chuyện lẫn năng lượng tích cực của mình. Bé 7 cũng rất biết ơn những anh chị nghệ sĩ đã đến, trở thành một phần của câu chuyện. Ngành sáng tạo là ngành phát triển nhanh và đào thải mạnh. Khi khán giả tiếp xúc với "đại dương" nội dung đa dạng hơn, chất lượng nội dung sẽ càng được chú trọng và việc tạo dấu ấn cá nhân cũng nhiều thử thách hơn. Đây là một bài toán với mình trong năm 2026. Bởi sáng tạo nội dung giống như diễn một vở kịch nhiều suất vậy, mình phải luôn biến hóa để từng phút đều mang lại sự thú vị cho người xem, giữ chân họ. Điều này đòi hỏi ngoài sự mới mẻ về sáng tạo, việc chỉn chu trong nội dung, nghiêm túc với các thông điệp mình tạo ra sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là về mặt nguồn lực kinh tế, đầu tư chất xám và sức lực, vì mình phải thẳng thắn: Ngành này rất “bào sức”. Trong khi, ai cũng sợ trở thành một "cái bóng" quá lớn mà chính mình từng tạo ra".

Bé 7 tiết lộ, anh đang ấp ủ rất nhiều kế hoạch trong năm mới. Không chỉ là một bộ phim ngắn và series được đầu tư mạnh tay, anh cũng sẽ mạnh dạn khai thác thêm nhiều góc nhìn đa chiều để tạo nên những nội dung đa dạng, đem lại “hương vị” mới hơn về các đề tài thường xoay quanh cuộc sống: "Sự lạc quan vẫn luôn là tinh thần lớn nhất trong các nội dung của mình. Nhưng lần này, mình sẽ thực hiện mọi thứ với sự đầu tư nhiều hơn, thể hiện sự chuyên nghiệp hơn, nghiêm túc hơn, như một sự tôn trọng lớn dành cho những người đã theo dõi mình, tin và kỳ vọng về mình".