Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bé 7: Từ nhà sáng tạo nội dung 'triệu view' đến vai trò cầm trịch vở kịch 'Đảo hoa hậu' giành giải 'Mai Vàng'

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nguyễn Thanh Ngọc Hải được biết đến với nghệ danh 'Bé 7', thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả qua vở hài kịch 'Đảo hoa hậu', vừa đoạt giải 'Vở kịch được yêu thích nhất' tại 'Mai Vàng 2025'.

Bé 7 tên thật là Nguyễn Thanh Ngọc Hải, có hơn 4 năm theo đuổi công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Anh đã thu về cho mình không ít những đoạn clip triệu lượt xem bởi sự hài hước và tự nhiên, kể về những câu chuyện gần gũi với đời sống giới trẻ. Trong thời gian gần đây, Bé 7 nhận được sự chú ý nhiều hơn, khi vở kịch do anh làm đạo diễn và đồng biên kịch Đảo hoa hậu tạo nên "cơn sốt" vé.

q.jpg

Nói về "đứa con tinh thần" của mình, Bé 7 không giấu được sự tự hào và biết ơn: “Mình nghĩ, nếu không có các anh chị trong sân khấu kịch, không chấp nhận thiệt thòi về cát sê, nhất là về trang phục, do các anh chị đều phải vận dụng mối quan hệ của mình khi tham gia vở kịch này, và nếu không có sự yêu thương của khán giả thì Đảo hoa hậu sẽ rất khó để lan tỏa câu chuyện lẫn năng lượng tích cực của mình. Bé 7 cũng rất biết ơn những anh chị nghệ sĩ đã đến, trở thành một phần của câu chuyện. Ngành sáng tạo là ngành phát triển nhanh và đào thải mạnh. Khi khán giả tiếp xúc với "đại dương" nội dung đa dạng hơn, chất lượng nội dung sẽ càng được chú trọng và việc tạo dấu ấn cá nhân cũng nhiều thử thách hơn. Đây là một bài toán với mình trong năm 2026. Bởi sáng tạo nội dung giống như diễn một vở kịch nhiều suất vậy, mình phải luôn biến hóa để từng phút đều mang lại sự thú vị cho người xem, giữ chân họ. Điều này đòi hỏi ngoài sự mới mẻ về sáng tạo, việc chỉn chu trong nội dung, nghiêm túc với các thông điệp mình tạo ra sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là về mặt nguồn lực kinh tế, đầu tư chất xám và sức lực, vì mình phải thẳng thắn: Ngành này rất “bào sức”. Trong khi, ai cũng sợ trở thành một "cái bóng" quá lớn mà chính mình từng tạo ra".

img-9090.jpg
img-9128.jpg

Bé 7 tiết lộ, anh đang ấp ủ rất nhiều kế hoạch trong năm mới. Không chỉ là một bộ phim ngắn và series được đầu tư mạnh tay, anh cũng sẽ mạnh dạn khai thác thêm nhiều góc nhìn đa chiều để tạo nên những nội dung đa dạng, đem lại “hương vị” mới hơn về các đề tài thường xoay quanh cuộc sống: "Sự lạc quan vẫn luôn là tinh thần lớn nhất trong các nội dung của mình. Nhưng lần này, mình sẽ thực hiện mọi thứ với sự đầu tư nhiều hơn, thể hiện sự chuyên nghiệp hơn, nghiêm túc hơn, như một sự tôn trọng lớn dành cho những người đã theo dõi mình, tin và kỳ vọng về mình".

q1.jpg
Thuận Tùng
#Sáng tạo nội dung và nghệ thuật kịch #Vai trò đạo diễn và biên kịch trẻ #Giải thưởng Mai Vàng 2025 #Nghệ sĩ và sự hỗ trợ sân khấu #Chủ đề nội dung đa dạng và phát triển cá nhân #Thách thức ngành sáng tạo nội dung #Xu hướng và đổi mới trong nội dung mạng xã hội #Tinh thần lạc quan trong sáng tạo #Kế hoạch dự án nội dung năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục