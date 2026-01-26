Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

Google News

Dàn mỹ nam, mỹ nữ hội tụ trong 'siêu phẩm truyền hình' xứ Hàn về âm nhạc

Tuệ Nghi
SVO - Song Kang, Lee Jun Young và Jang Gyuri xác nhận tham gia phim truyền hình âm nhạc mới, 'Four Hands'.

Bộ phim truyền hình dự kiến ​​sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026 của đài tvN, Four Hands (tạm dịch: Bốn bàn tay), đã xác nhận dàn diễn viên chính.

l0k4p4-3f.jpg

Four Hands là thuật ngữ piano, dùng để chỉ kỹ thuật hai người cùng chơi một cây đàn piano. Bộ phim sẽ khắc họa tình bạn, tình yêu, sự cạnh tranh và sự trưởng thành của những người trẻ gặp nhau tại một trường trung học nghệ thuật, theo dõi hành trình từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành của họ, với tư cách là những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.

vxybry-3f.jpg
Song Kang hóa thân thành thần đồng piano Kang Bi Oh, một người cầu toàn, với vẻ ngoài lịch thiệp, chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì cả về điểm số lẫn kỹ năng chơi piano. Cùng với tài năng bẩm sinh, anh còn có sự siêng năng không bao giờ lơ là trong luyện tập, và anh được ca ngợi là ngôi sao đang lên sẽ càn quét ba cuộc thi lớn nhất thế giới, cho đến khi anh đối mặt với một đối thủ đã đảo lộn cuộc sống âm nhạc của anh trong nháy mắt.
81vpz2-3f.jpg
Lee Jun Young đảm nhận vai Choi Jeong Yo, đối thủ của Kang Bi Oh và cũng là một thiên tài piano. Choi Jeong Yo là một nhân vật, vì tuổi thơ khắc nghiệt, đã sống mà luôn quay lưng lại với tài năng của chính mình. Khi Choi Jeong Yo đột nhiên xuất hiện tại trường Trung học Nghệ thuật Hàn Quốc, một nơi được cho là chỉ toàn những thiên tài, anh tình cờ gặp lại thần đồng piano đã ảnh hưởng rất lớn đến mình và bị cuốn vào một cảm xúc kỳ lạ, dai dẳng gắn liền với tài năng âm nhạc của người này.
5vzoel-3f.jpg
Jang Gyuri vào vai Hong Jae In, một sinh viên chuyên ngành viola, với thính giác cực kỳ nhạy bén. Được trời phú cho bản năng âm nhạc xuất chúng giúp cô nắm bắt được những giai điệu tuyệt đẹp ngay lập tức, Hong Jae In đang tìm kiếm những bản nhạc thực sự làm hài lòng đôi tai của mình nhưng điều đó không dễ dàng. Kết quả là, cô trở thành bạn thân của Kang Bi Oh, luôn cổ vũ và trân trọng anh, bởi vì âm nhạc của anh là thứ duy nhất làm hài lòng thính giác của cô từ thời thơ ấu.
Tuệ Nghi
