Dàn mỹ nam, mỹ nữ hội tụ trong 'siêu phẩm truyền hình' xứ Hàn về âm nhạc

SVO - Song Kang, Lee Jun Young và Jang Gyuri xác nhận tham gia phim truyền hình âm nhạc mới, 'Four Hands'.
Bộ phim truyền hình dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026 của đài tvN, Four Hands (tạm dịch: Bốn bàn tay), đã xác nhận dàn diễn viên chính.
Four Hands là thuật ngữ piano, dùng để chỉ kỹ thuật hai người cùng chơi một cây đàn piano. Bộ phim sẽ khắc họa tình bạn, tình yêu, sự cạnh tranh và sự trưởng thành của những người trẻ gặp nhau tại một trường trung học nghệ thuật, theo dõi hành trình từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành của họ, với tư cách là những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.