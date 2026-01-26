Dàn mỹ nam, mỹ nữ hội tụ trong 'siêu phẩm truyền hình' xứ Hàn về âm nhạc

Bộ phim truyền hình dự kiến ​​sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026 của đài tvN, Four Hands (tạm dịch: Bốn bàn tay), đã xác nhận dàn diễn viên chính.

Four Hands là thuật ngữ piano, dùng để chỉ kỹ thuật hai người cùng chơi một cây đàn piano. Bộ phim sẽ khắc họa tình bạn, tình yêu, sự cạnh tranh và sự trưởng thành của những người trẻ gặp nhau tại một trường trung học nghệ thuật, theo dõi hành trình từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành của họ, với tư cách là những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.

Song Kang hóa thân thành thần đồng piano Kang Bi Oh, một người cầu toàn, với vẻ ngoài lịch thiệp, chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì cả về điểm số lẫn kỹ năng chơi piano. Cùng với tài năng bẩm sinh, anh còn có sự siêng năng không bao giờ lơ là trong luyện tập, và anh được ca ngợi là ngôi sao đang lên sẽ càn quét ba cuộc thi lớn nhất thế giới, cho đến khi anh đối mặt với một đối thủ đã đảo lộn cuộc sống âm nhạc của anh trong nháy mắt.

Lee Jun Young đảm nhận vai Choi Jeong Yo, đối thủ của Kang Bi Oh và cũng là một thiên tài piano. Choi Jeong Yo là một nhân vật, vì tuổi thơ khắc nghiệt, đã sống mà luôn quay lưng lại với tài năng của chính mình. Khi Choi Jeong Yo đột nhiên xuất hiện tại trường Trung học Nghệ thuật Hàn Quốc, một nơi được cho là chỉ toàn những thiên tài, anh tình cờ gặp lại thần đồng piano đã ảnh hưởng rất lớn đến mình và bị cuốn vào một cảm xúc kỳ lạ, dai dẳng gắn liền với tài năng âm nhạc của người này.