'Vụ trốn thuế đẳng cấp thế giới' của Cha Eun Woo: Liệu công ty quản lý Fantagio có phải là 'đồng loã'?

SVO - Ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo của nhóm nhạc ASTRO đang vướng vào scandal trốn thuế liên quan đến 20 tỷ won (khoảng 13,8 triệu đô la Mỹ), làm dấy lên nghi ngờ rằng, công ty quản lý Fantagio của anh có thể đã đóng vai trò chủ chốt trong vụ việc.

Những "khoản quyên góp nhỏ" của Cha Eun Woo cũng đang trở thành chủ đề 'nóng'. Cha Eun Woo đã quyên góp 10 triệu won cho công tác cứu trợ cháy rừng tỉnh Gangwon năm 2019, 30 triệu won cho công tác cứu trợ COVID-19 năm 2020, 10 triệu won cho thử thách Ice Bucket Challenge năm 2023 và 100 triệu won để giúp đỡ các nạn nhân cháy rừng năm 2025. Tổng số tiền quyên góp được xác nhận ước tính khoảng 150 triệu won. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng về số tiền này so với thu nhập khổng lồ ước tính 100 tỷ won của Cha Eun Woo.

Ngày 24/1, kênh YouTube, Korea Lawyer 2043 đã đăng tải video có tiêu đề “Cuộc khủng hoảng của thiên tài Cha Eun Woo”. Trong video, luật sư Lee Ji Hoon đã phân tích các cáo buộc trốn thuế, cho rằng những hành động như vậy khó có thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của công ty quản lý. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng hoạt động của công ty do mẹ Cha Eun Woo thành lập để hỗ trợ các hoạt động giải trí của anh ấy”.

Luật sư Lee chỉ ra: “Địa chỉ đăng ký của công ty được ghi là một nhà hàng lươn ở đảo Ganghwa, vì vậy, chúng ta phải xem xét liệu họ có đủ khả năng để hỗ trợ Cha Eunwoo hay không. Ngay cả người không liên quan cũng khó có thể tin rằng địa chỉ đó là một nhà hàng lươn. Họ phải cung cấp bằng chứng về các hoạt động hỗ trợ giải trí thực tế như quản lý lịch trình và xử lý hợp đồng. Cũng đáng ngờ là sau khi các cáo buộc trốn thuế xuất hiện, địa chỉ đã được chuyển đến Gangnam và công ty chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn”.

Trong bối cảnh đó, Lee suy đoán rằng, Fantagio có thể đã liên quan: “Đây chỉ là suy đoán, nhưng dường như Fantagio đã thiết kế cấu trúc trốn thuế. Fantagio đã chuyển một phần tiền lẽ ra thuộc về Cha Eun Woo cho công ty. Cả Cha Eun Woo và công ty đều biết điều này, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Fantagio, điều đó sẽ không thể xảy ra. Loại chuyện này không thể xảy ra trừ khi Fantagio bị lừa hoàn toàn hoặc đồng lõa. Vì Fantagio chịu trách nhiệm về các thỏa thuận tài chính, nên việc họ chuyển tiền cho một công ty chưa làm bất kỳ công việc nào là điều vô lý. Tôi tin rằng, Fantagio đã đóng một vai trò nào đó”.

Trong khi đó, liên quan đến cáo buộc trốn thuế đối với Cha Eun Woo, Fantagio cho biết: “Vấn đề cốt lõi trong vụ việc này là liệu công ty do mẹ của Cha Eun Woo thành lập có thực sự phải chịu thuế hay không. Vấn đề này vẫn chưa được hoàn tất hoặc thông báo chính thức, và chúng tôi dự định sẽ tích cực làm rõ các vấn đề pháp lý thông qua các thủ tục thích hợp. Nghệ sĩ và đại diện thuế sẽ hợp tác chân thành để đảm bảo quá trình này được kết thúc nhanh chóng. Cha Eun Woo cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ báo cáo thuế và pháp lý của mình một cách trung thực với tư cách là một công dân”.