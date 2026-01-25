Lần đầu tiên trong sự nghiệp hát nhạc Tết, Isaac chia sẻ: 'Có ba có mẹ là hơn ngàn mùa Xuân'

SVO - 'Hơn ngàn mùa Xuân' là ca khúc về chủ đề Tết đầu tiên trong sự nghiệp mà Isaac giới thiệu đến khán giả, đánh dấu một cột mốc đặc biệt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hơn ngàn mùa Xuân mang tiết tấu sôi động, vui tươi và gợi không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, ẩn sau giai điệu bắt tai như thế, Isaac gửi đến câu chuyện rất gần gũi của bất kỳ người con nào đã từng lớn lên, từng rời xa nhà và luôn mong mỏi được trở về bên gia đình mỗi dịp Tết đến.

Ca khúc dẫn dắt người nghe đi từ ký ức tuổi thơ háo hức khoe lì xì, mê quần áo mới, mong Tết kéo dài quanh năm… đến khi trưởng thành, những mong ước dần giản dị hơn là chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh, gia đình sum vầy bên mâm cơm quen thuộc.

Thông điệp mà Isaac gửi gắm qua bài hát cũng rất rõ ràng và chạm cảm xúc: “Có ba có mẹ là hơn ngàn mùa Xuân”. Không cần đợi đến Tết mới về nhà, bởi gia đình luôn là điều quý giá nhất.

Hơn ngàn mùa Xuân được sáng tác bởi nhạc sĩ Avi Kim Anh, vốn người đứng sau nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả. Đặc biệt, Avi Kim Anh từng là thực tập sinh cùng thời với Isaac tại công ty chủ quản của nhóm 365, cùng trải qua giai đoạn rèn luyện sớm, xa gia đình và tự lập từ khi còn rất trẻ. Chính sự đồng cảm trong hành trình sống đã giúp ca khúc trở nên chân thật và gần gũi hơn với Isaac.

Với Isaac, đây không chỉ là một ca khúc Tết, mà còn là dịp để anh kể câu chuyện của chính mình. Nam ca sĩ cũng là một người con đi lập nghiệp và sống xa ba mẹ, trân trọng từng khoảnh khắc được trở về bên ba mẹ.

Thông qua bài hát, Isaac mong muốn mang đến cho khán giả một góc nhìn gần gũi hơn về anh: Ấm áp, tình cảm và mang một không khí Tết đoàn viên.

Với giai điệu sôi động, ca từ giản dị và thông điệp gia đình rõ nét, Hơn ngàn mùa Xuân được kỳ vọng sẽ trở thành một ca khúc Tết dễ nghe, dễ cảm và phù hợp với nhiều thế hệ khán giả trong dịp Xuân 2026.