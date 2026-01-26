Các thành viên BTS thống trị bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thần tượng cá nhân tháng Một

SVO - Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các thần tượng cá nhân trong tháng này. Theo đó, ba thành viên của BTS là Jimin, Jungkook và V đều chiếm lĩnh vị trí trong Top 5.