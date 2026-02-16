Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm lực lượng trực Tết tại TP. HCM

SVO - Ngày 16/2 (29 Tết), chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ xuyên Tết tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động thường niên của T.Ư Đoàn nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ và thanh niên công nhân không có điều kiện sum họp gia đình trong thời khắc giao thừa.

Tại Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi các y, bác sĩ trẻ đang trực cấp cứu, điều trị cho bệnh nhi. Ghi nhận việc nhiều nhân viên y tế gác lại kế hoạch cá nhân để đảm bảo công tác chuyên môn, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá đây là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ ngành y.

“Các bạn không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang đến sự yên tâm cho gia đình người bệnh trong những ngày Tết”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

Rời bệnh viện, đoàn đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 02 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ). Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận cường độ trực sẵn sàng chiến đấu tăng cao trong dịp cuối năm, đặc biệt tại địa bàn đông dân cư như TP. HCM. Chị đề nghị đơn vị tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự để người dân vui Xuân an toàn.

Điểm đến cuối cùng là Chi hội Thanh niên công nhân Bảo Anh, khu phố 3, phường Bình Cơ. Nhiều công nhân ở lại thành phố làm việc xuyên Tết hoặc chưa có điều kiện về quê đã tham gia buổi gặp gỡ. Bí thư T.Ư Đoàn lắng nghe chia sẻ về thu nhập, nhà ở, môi trường làm việc và mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, tổ chức Đoàn – Hội các cấp cần tiếp tục đóng vai trò cầu nối, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên công nhân, đồng thời tạo thêm sân chơi, chương trình hỗ trợ thiết thực trong năm mới.

Chuyến thăm diễn ra trong không khí cận Tết, khi nhiều tuyến phố TP. HCM đã rực rỡ sắc Xuân. Với Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, việc có mặt tại các đơn vị trực Tết không chỉ là hoạt động công tác mà còn là thông điệp về sự đồng hành của tổ chức Đoàn với những người trẻ đang âm thầm giữ nhịp sống bình yên cho thành phố.