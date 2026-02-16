Giữ sáng dòng điện, giữ vững 'pháo đài' chăm sóc y tế trong đêm Giao thừa

SVO - Hàng nghìn cán bộ ngành điện và y tế xuyên Tết đảm bảo cung ứng điện và chăm sóc y tế cho Thủ đô; lãnh đạo T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tới động viên tại Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 16/2 (29 Tết), đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên trực tại Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Tổng công ty Điện lực Hà Nội, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc, cho biết, đơn vị đã bố trí khoảng 7.500 cán bộ, nhân viên ứng trực 24/24 giờ tại 258 vị trí nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục trong dịp Tết.

Anh Nguyễn Tường Lâm 'lì xì' các đoàn viên, thanh niên tham gia trực Tết tại EVN Hà Nội.

EVN Hà Nội tập trung đảm bảo điện cho 34 điểm bắn pháo hoa, các khu vực tổ chức lễ hội và cơ quan trọng yếu trên địa bàn. Năm 2025, tổng công ty ghi nhận mức tăng trưởng trên 14%, công suất đỉnh đạt gần 6.000 MW. Lực lượng lao động trẻ chiếm khoảng 60% nhân sự toàn đơn vị và đảm nhiệm 80 - 100% quân số trong các kíp trực vận hành hệ thống điện tự động hóa cao đêm Giao thừa.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà tết tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại EVN Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận nỗ lực của cán bộ, công nhân ngành điện trong việc đảm bảo dòng điện phục vụ người dân Thủ đô đón Tết an toàn. Anh cho rằng, năm 2026 đặt ra nhiều mục tiêu tăng trưởng mới, đòi hỏi tuổi trẻ ngành điện tiếp tục làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng vận hành hệ thống.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Bạch Mai. PGS. TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, thời điểm chỉ còn ít giờ nữa đến Giao thừa, bệnh viện còn 1.556 bệnh nhân nặng không thể về nhà.

Anh Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện triển khai nguyên tắc “3 đảm bảo” gồm đảm bảo thuốc men, vật tư; đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên; không để xảy ra sự cố. Đồng thời, thực hiện “3 không”: Không từ chối cấp cứu, không đùn đẩy bệnh nhân, không để xảy ra tai biến chuyên môn.

Trong ba ngày Tết, bệnh viện cung cấp suất ăn miễn phí cho toàn bộ bệnh nhân và người nhà ở lại điều trị.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn chúc Tết các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao tinh thần làm việc của đội ngũ y, bác sĩ, cho rằng, Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở tuyến cuối giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân. Dịp này, đoàn công tác trao quà Tết, động viên cán bộ y tế và bệnh nhân đang điều trị.