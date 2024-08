Bộ tứ 'visual không phải dạng vừa' tụ lại khiến fan 'ngộp thở'

SVVN - Choi Tae Joon và Yang Hye Ji sẽ tham gia cùng Kim Jung Hyun và Geum Sae Rok trong bộ phim truyền hình mới.

Choi Tae Joon và Yang Hye Ji sẽ tham gia bộ phim truyền hình cuối tuần sắp tới của KBS2, Iron Family (tạm dịch).

Được chấp bút bởi biên kịch Seo Sook Hyang của Pasta, Don't Dare to Dream (còn được gọi là Jealousy Incarnate) và Wok of Love, Iron Family là một bộ phim hài đen về một gia đình đã điều hành một doanh nghiệp giặt là trong ba thế hệ. Bộ phim trước đó đã được xác nhận có sự tham gia của Kim Jung Hyun, Geum Sae Rok, Kim Young Ok, Park In Hwan, Shin Hyun Joon, Park Ji Young và Kim Hye Eun.

Choi Tae Joon sẽ vào vai Cha Tae Woong, một nhân viên bán thời gian tại Cheongnyeom Laundry. Bị bỏ rơi từ khi mới sinh và lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Tae Woong phải tự lập sau khi trưởng thành. Nhờ tính cách thân thiện và tốt bụng, anh được gia đình Cheongnyeom Laundry đối xử như gia đình. Khi Tae Woong thấy Kang Joo tán tỉnh Da Rim, anh bắt đầu bảo vệ cô như một người anh trai. Sự căng thẳng sau đó giữa các nhân vật của Kim Jung Hyun và Choi Tae Joon sẽ là một lý do khác để mong đợi bộ phim.

Yang Hye Ji sẽ vào vai Lee Cha Rim, con gái thứ hai của Cheongnyeom Laundry. Cha Rim, được biết đến là người đẹp của khu phố Cheongryeom, là thành viên của thế hệ MZ, người táo bạo trong đời sống tình cảm cũng như trong phong cách thời trang của mình. Cô ấy bị thiếu hụt tình cảm rất lớn do mẹ cô chỉ chăm sóc em gái Da Rim, nhưng cô ấy sử dụng điểm yếu này làm động lực và chủ động tạo dựng cuộc sống độc lập cho bản thân.

Cha Rim, người yêu thích thời trang, trở thành nhà thiết kế tại tập đoàn Jiseung và liên tục xung đột với ông chủ của mình, Kang Joo. Mối quan hệ giữa người chị gái này, người luôn phải nhường nhịn đứa em gái ốm yếu của mình, và cô em gái, người cảm thấy tội lỗi vì sự hy sinh của gia đình mình, dự kiến ​​sẽ gây được tiếng vang với khán giả.