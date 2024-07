'Ảnh đế' Yoo Ah In đối mặt 4 năm tù và bị phạt tiền vì tội sử dụng chất cấm

SVVN - Nam diễn viên Yoo Ah In (tên thật Uhm Hong Sik, 37 tuổi) đang phải đối mặt với mức án 4 năm tù vì cáo buộc liên quan đến sử dụng chất cấm.

Vào ngày 24/7, tại tòa án quận trung tâm Seoul ở Seocho Gu, Seoul, đã tổ chức phiên tòa cuối cùng đối với Yoo Ah In.

Phía công tố yêu cầu tòa án tuyên phạt Yoo Ah In 4 năm tù, phạt tiền 2 triệu won và tịch thu 1,54 triệu won. Luật sư của Yoo Ah In tranh luận để anh được khoan hồng: "Anh ấy không có hành vi phạm tội tương tự trước đó. Anh ấy đang suy ngẫm sâu sắc và hối hận về hành động trong quá khứ của mình. Yoo Ah In đã suy nghĩ về việc mình phụ thuộc vào thuốc gây mê và thuốc ngủ sau vụ việc này, kiên quyết hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự. Chúng tôi xin được khoan hồng, để anh ấy có thể quay trở lại xã hội và hoàn thành vai trò của mình”.

Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng thuốc gây nghiện y tế 181 lần, từ tháng 9/2020 - tháng 3/2022, với lý do là phẫu thuật thẩm mỹ, với số lượng lớn propofol, midazolam, ketamine và remimazolam được sử dụng. Nam diễn viên cũng bị buộc tội sử dụng trái phép thuốc ngủ dưới tên người khác, từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Ngoài ra, Yoo Ah In còn bị cáo buộc ép người khác hút cần sa trong chuyến đi đến Hoa Kỳ cùng người quen vào tháng Giêng năm ngoái, sau khi bị một người bạn đồng hành khai báo. Trong các phiên tòa trước đó, Yoo Ah In đã thừa nhận sử dụng cần sa nhưng phủ nhận cáo buộc xúi giục hút cần sa và tiêu hủy bằng chứng. Luật sư của anh lập luận: "Yoo Ah-In không ép buộc bất kỳ ai (kể cả cá nhân A, là thành viên của nhóm). Họ đều ở trong tình thế có thể tự mình đưa ra lựa chọn".