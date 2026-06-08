Bốn năm sau danh hiệu Thủ khoa xuất sắc NEU: Mai Đức Toàn và lời hứa tuổi 22 vươn tới Đại học Nam Kinh

SVO - Bốn năm sau danh hiệu Thủ khoa xuất sắc đầu ra của Đại học Kinh tế Quốc dân, Mai Đức Toàn tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi giành Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC High Level) bậc Thạc sĩ tại Đại học Nam Kinh. Bước khỏi vùng an toàn, bỏ lại những hoài nghi về bản thân, chàng trai 26 tuổi đã chứng minh: 'Không có giới hạn nào cho sự nỗ lực và đôi khi, hạnh phúc lớn nhất chính là chiến thắng được sự do dự của chính mình'.

Hành trình bứt phá giới hạn của một người thầy

Năm 2022, khi tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA ấn tượng 3.88/4, Mai Đức Toàn từng ấp ủ giấc mơ du học ở một môi trường quốc tế. Tuy nhiên, những ngã rẽ cuộc sống đã giữ chân cậu ở lại Việt Nam để khởi nghiệp và xây dựng Trung tâm Tiếng Trung 86 HSK từ những lớp học đầu tiên.

Mai Đức Toàn vừa xuất sắc giành Học bổng Chính phủ Trung Quốc tại Đại học Nam Kinh.

Tưởng chừng như sự nghiệp ổn định ở tuổi 26 sẽ khiến chàng trai trẻ "ngủ quên trên chiến thắng", nhưng Toàn đã quyết định khởi động lại kế hoạch du học. Mới đây, Toàn chính thức thông báo tin vui trúng tuyển Học bổng Chính phủ Trung Quốc CSC High Level tại Đại học Nam Kinh - ngôi trường thuộc Top 6 Trung Quốc, Top 100 thế giới và nằm trong các dự án giáo dục trọng điểm như C9, 985, 211.

Mai Đức Toàn chia sẻ: "Khi nhận được thư báo trúng tuyển, điều mình nghĩ đến không phải là mình đã thành công, mà là mình đã không bỏ quên lời hứa với chính mình. Điều đó khiến mình tin rằng, đôi khi giấc mơ có thể đến muộn hơn dự kiến, nhưng miễn là mình vẫn kiên trì bước tiếp, nó vẫn có cơ hội trở thành sự thật".

Thế nhưng, chặng đường đến với Đại học Nam Kinh không hề dễ dàng. Để hoàn tất hồ sơ đúng hạn, Toàn buộc phải thi lại chứng chỉ HSK6. Áp lực lớn nhất đối với anh không nằm ở bài thi, mà ở việc chấp nhận mình không còn ở vị trí người thầy nữa mà quay trở lại vị trí của một người học.

Vừa điều hành trung tâm, vừa trực tiếp giảng dạy, Toàn phải tranh thủ từng giờ nghỉ ngơi để ôn luyện: "Ban ngày, mình tập trung giải quyết các vấn đề vận hành; buổi tối lại đi dạy, nhưng đến ban đêm lại trở thành một học viên đang vật lộn với việc ôn luyện HSK6".

Mai Đức Toàn trực tiếp đứng lớp và hướng dẫn học viên trong một buổi học.

Đã có những lúc, Toàn mang tâm lý lo sợ, áp lực nặng nề bởi suy nghĩ nếu nhận về một điểm số không lý tưởng thì không biết sẽ đối diện với học viên và đồng nghiệp ra sao. Song, chính trải nghiệm lội ngược dòng này lại giúp người thầy trẻ thấu hiểu hơn về áp lực thi cử và nỗi sợ thất bại của học trò mình.

“Chiến thắng sự do dự và giới hạn của bản thân”

Điểm đặc biệt nhất trong hành trình apply học bổng lần này của cựu Thủ khoa NEU là sự liều lĩnh: Anh chỉ nộp hồ sơ duy nhất vào Đại học Nam Kinh mà không hề có phương án dự phòng. Quá trình chuẩn bị gấp gáp cùng sự phức tạp của thủ tục giấy tờ đã có lúc vắt kiệt sức lực của Toàn, khiến anh tự hoài nghi, liệu hồ sơ của mình có đủ sức cạnh tranh tại một ngôi trường top đầu hay không.

Việc từ bỏ một công việc ổn định, một trung tâm đang đà phát triển và một đội ngũ nhân sự để bắt đầu lại từ con số không ở nước ngoài ở tuổi 26 là một quyết định đầy khó khăn. "Mình nhiều lần tự hỏi liệu việc đi du học ở tuổi 26 có còn là lựa chọn đúng hay không". Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, động lực mãnh liệt nhất kéo Toàn bước tiếp chính là suy nghĩ: "Nếu không phải bây giờ thực hiện thì sẽ không bao giờ mình thực hiện được ước mơ của những năm mười tám, đôi mươi".

Khoảnh khắc nhận được giấy báo trúng tuyển, Toàn vỡ òa nhận ra rằng: "Điều khiến mình hạnh phúc nhất không phải là học bổng hay ngôi trường, mà là cảm giác mình đã chiến thắng được sự do dự và giới hạn của bản thân".

"Hạnh phúc là một cuộc hành trình"

Câu nói “Happiness is a journey not a destination” (Tạm dịch: Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là một điểm đến) từng là kim chỉ nam cùng Toàn vượt qua những đêm thức trắng nghiên cứu khoa học thời đại học. Giờ đây, triết lý ấy tiếp tục soi sáng cho anh trong suốt gần nửa năm ròng rã chờ đợi kết quả từ hội đồng xét duyệt.

Thay vì để bản thân chìm trong áp lực, Toàn chọn cách quay lại với nhịp sống thường nhật, tiếp tục giảng dạy và phát triển các dự án giáo dục. Anh coi quá trình tự tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ và tự mình giải quyết khó khăn là một bài học trưởng thành vô giá. "Nếu đỗ, mình sẽ có cơ hội bước vào một hành trình mới; còn nếu chưa đỗ, những kiến thức, kinh nghiệm và sự chuẩn bị trong suốt thời gian qua vẫn là tài sản của chính mình", Toàn chia sẻ.

Trên hành trình đó, dù chọn cách giữ kín kế hoạch du học với hầu hết mọi người để tập trung hành động thay vì tạo ra kỳ vọng, Toàn vẫn luôn biết ơn những người đồng hành thầm lặng. Tất cả đã tiếp thêm cho anh sức mạnh tinh thần to lớn trong những ngày tháng căng thẳng nhất.

"Đừng đợi một thời điểm hoàn hảo!"

Sắp tới, ưu tiên hàng đầu của Mai Đức Toàn sẽ là việc học tập, nghiên cứu bằng tiếng Trung và tiếng Anh tại Đại học Nam Kinh, hướng tới mục tiêu hoàn thành chương trình Thạc sĩ và xa hơn là bậc Tiến sĩ. Dù vậy, chàng founder trẻ khẳng định sẽ không rời xa tâm huyết của mình với Trung tâm Tiếng Trung 86 HSK. Anh sẽ tập trung vào định hướng chuyên môn và mang những góc nhìn, trải nghiệm thực tế từ môi trường quốc tế về cho các học viên Việt Nam.

Mai Đức Toàn chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên trong buổi học chia tay.

Gửi gắm lời khuyên đến những bạn trẻ đang hoang mang trước ngưỡng cửa tương lai, Mai Đức Toàn nhắn nhủ: "Cuộc sống hiếm khi cho chúng ta cảm giác đã chuẩn bị đủ. Nếu cứ chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng". Chàng trai 26 tuổi cũng khẳng định, du học không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công, và mỗi người đều có một nhịp độ phát triển riêng.

"Không cần phải so sánh mình với người khác. Chỉ cần hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút và vẫn kiên trì với mục tiêu của mình, đó đã là một sự tiến bộ rất đáng quý", cựu Thủ khoa NEU kết luận, khép lại một chặng đường đầy tự hào để mở ra một chương mới rực rỡ hơn ở Đại học Nam Kinh.