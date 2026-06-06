Chiến lược giữ phong độ trước kỳ thi THPT 2026 dành cho sĩ tử tổ hợp KHTN

SVO - Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều học sinh đang tăng tốc ôn tập với mong muốn tận dụng từng giờ để cải thiện kết quả. Tuy nhiên, theo Trần Đoàn Việt, sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội, được vinh danh trong chương trình ‘Nâng bước thủ khoa 2025’, giai đoạn nước rút không phải lúc để 'nhồi nhét' thêm kiến thức mới.

Đoàn Việt cho biết, trong giai đoạn nước rút, các sĩ tử nên tập trung rà soát lại hệ thống kiến thức trọng tâm thay vì cố gắng mở rộng phạm vi ôn tập. Theo nam sinh, việc tiếp nhận thêm quá nhiều nội dung mới sát ngày thi dễ khiến học sinh rơi vào trạng thái hoang mang vì nhận ra còn nhiều phần chưa nắm chắc.

Bên cạnh việc ôn lại kiến thức, theo Việt, các sĩ tử nên làm bài thi thử tại nhà với thời gian và điều kiện tương tự kỳ thi thật. Việc bấm giờ nghiêm túc giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi, rèn khả năng phân bổ thời gian và giảm cảm giác căng thẳng khi bước vào kỳ thi chính thức.

Theo Việt, nhiều học sinh dành rất nhiều thời gian cho việc học nhưng lại ít chú ý đến kỹ năng làm bài trong điều kiện giới hạn thời gian. Trong khi đó, đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi.

Trần Đoàn Việt cho rằng, giai đoạn nước rút không phải thời điểm để học thêm thật nhiều kiến thức mới mà cần tập trung củng cố nền tảng đã có.

Học bản chất thay vì học thuộc công thức

Với các môn tự nhiên như Toán và Vật lí, Việt cho rằng, học sinh nên tập trung hiểu bản chất của kiến thức thay vì ghi nhớ công thức một cách máy móc.

Theo nam sinh, khi hiểu được nguồn gốc của công thức và bản chất của từng dạng bài, học sinh có thể linh hoạt xử lý những câu hỏi biến đổi hoặc xuất hiện dưới hình thức mới. Ngược lại, nếu chỉ học thuộc cách giải mẫu, các em rất dễ lúng túng khi gặp đề thi có sự thay đổi nhỏ.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh đề thi những năm gần đây có xu hướng đánh giá năng lực vận dụng thay vì kiểm tra khả năng ghi nhớ đơn thuần.

Đối với môn Tiếng Anh, Việt cho rằng, hiệu quả đến từ quá trình tích lũy dài hạn. Việc học từ vựng đều đặn, duy trì tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày và luyện đề thường xuyên sẽ mang lại kết quả bền vững hơn nhiều so với việc học cấp tốc trong vài tháng cuối.

Một kinh nghiệm khác được Việt nhấn mạnh là không nên quá phụ thuộc vào số lượng đề đã làm. Nhiều học sinh cho rằng, làm càng nhiều đề càng tốt, nhưng thực tế, giá trị lớn nhất của việc luyện đề nằm ở khâu chữa đề.

Sau mỗi lần làm bài, theo kinh nghiệm của Đoàn Việt, sĩ tử nên dành nhiều thời gian để xem lại toàn bộ câu sai hoặc những câu làm chưa chắc chắn. Thay vì chỉ ghi nhận đáp án đúng, học sinh cần cố gắng tìm ra nguyên nhân thực sự khiến mình mất điểm.

Đó có thể là lỗ hổng kiến thức, sai sót trong tư duy, đọc nhầm dữ kiện hoặc phân bổ thời gian chưa hợp lý. Khi xác định được nguyên nhân, học sinh mới có thể điều chỉnh phương pháp học và tránh lặp lại lỗi tương tự trong những lần làm bài sau.

"Điều quan trọng nhất của một bài thi thử không phải là điểm số mà là những bài học rút ra sau đó", Việt chia sẻ.

Đừng xem nhẹ những lỗi sai cơ bản

Một trong những điều khiến nhiều học sinh bất ngờ là không phải câu khó mà chính những câu hỏi cơ bản mới là nguyên nhân gây mất điểm đáng tiếc.

Theo Việt, trong quá trình ôn thi, những lỗi thường gặp nhất lại đến từ sự chủ quan. Có những câu hỏi nhận biết hoặc thông hiểu khá đơn giản nhưng do đọc lướt đề, bỏ sót dữ kiện hoặc nhầm lẫn công thức cơ bản nên vẫn trả lời sai.

Để khắc phục tình trạng này, Việt đã từng xây dựng một cuốn sổ tay ghi lại toàn bộ lỗi sai từng mắc phải trong quá trình học và luyện đề.

Trước đây, mỗi lần chuẩn bị làm đề mới, Việt đều dành vài phút xem lại cuốn sổ này như một cách nhắc nhở bản thân về những "cái bẫy" quen thuộc. Thói quen nhỏ này giúp cậu hạn chế đáng kể các lỗi chủ quan và nâng cao độ chính xác khi làm bài.

Theo Việt, đây là phương pháp mà bất kỳ học sinh nào cũng có thể áp dụng. Thay vì chỉ tập trung ghi chép kiến thức mới, việc lưu lại những lỗi sai của chính mình sẽ giúp quá trình ôn tập trở nên cá nhân hóa và hiệu quả hơn.

Bên cạnh áp lực kiến thức, nhiều học sinh còn phải đối mặt với sự căng thẳng khi liên tục so sánh kết quả thi thử với bạn bè.

Nam sinh cho biết, anh cũng từng trải qua cảm giác lo lắng khi điểm số trong một số lần thi thử chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào việc người khác đạt bao nhiêu điểm, Việt lựa chọn nhìn lại những phần mình còn yếu để tìm cách cải thiện.

Việc tập trung vào những yếu tố có thể kiểm soát như kế hoạch học tập, thời gian ôn luyện hay kỹ năng làm bài sẽ giúp học sinh giữ được sự chủ động và giảm áp lực tâm lý.

Giữ sức khỏe và sự bình tĩnh quan trọng không kém kiến thức

Những ngày cuối trước kỳ thi, Việt cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh không phải là học thêm thật nhiều mà là duy trì trạng thái tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, giữ nhịp sinh hoạt ổn định và tiếp tục ôn tập trong khả năng của mình sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc thức khuya liên tục để nhồi nhét kiến thức.

Nam sinh chia sẻ, sai lầm phổ biến nhất của nhiều sĩ tử là cố gắng học thêm những chuyên đề chưa từng học hoặc lao vào giải các câu hỏi quá khó ngay trước ngày thi. Điều này không chỉ khiến tâm lý trở nên bất ổn mà còn làm giảm khả năng tập trung trong thời điểm quan trọng nhất.

Gửi lời nhắn tới các sĩ tử 2026, Việt cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng nhưng không phải thước đo duy nhất của năng lực hay tương lai mỗi người.

"Thay vì quá lo lắng về kết quả, các em nên tin tưởng vào những gì mình đã tích lũy trong suốt nhiều năm học tập. Khi bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các em sẽ có cơ hội phát huy tốt nhất năng lực của bản thân", Trần Đoàn Việt nhắn nhủ.

Đôi khi, trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi, điều cần làm không phải là học nhiều hơn, mà là học thông minh hơn, giữ vững tinh thần và sẵn sàng cho chặng đua quan trọng phía trước.