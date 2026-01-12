Jin BTS đứng đầu bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng

SVO - Thành viên Jin của nhóm BTS một lần nữa chứng minh sức hút vô cùng lớn của mình, đứng đầu danh sách 'ngôi sao mang đến cảm giác như một món quà Giáng sinh'.

Từ ngày 23 đến 29/12, Jin đã dẫn đầu cuộc bình chọn do MY1PICK thực hiện với chủ đề “Ngôi sao nào mang đến cảm giác như một món quà Giáng sinh làm rung động trái tim?”. Anh đã nhận được 6.882 phiếu bầu, chiếm vị trí đầu tiên với tỷ lệ áp đảo 55% tổng số phiếu. Jin cũng được bình chọn là người nổi tiếng đẹp trai nhất thế giới và đứng đầu về nhan sắc ngoài đời thực trong giới giải trí.

Tờ báo Sternmeister của Đức thậm chí còn gọi anh là một trong những "người đàn ông và phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 21", cùng với nữ diễn viên Scarlett Johansson. Thêm vào đó, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trong và ngoài nước thường xuyên nhận xét Jin sở hữu tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo nhất, khiến anh trở thành gương mặt được yêu cầu nhiều nhất trong số các nam khách hàng.

Jin thường được nhắc đến như chuẩn mực sắc đẹp trong các bộ phim truyền hình, phim hoạt hình và chương trình giải trí toàn cầu. Người hâm mộ cũng bày tỏ hy vọng được nghe giọng hát ngọt ngào của Jin trong một bài hát Giáng sinh khác.

Ca khúc solo "Don't Say You Love Me" của Jin (BTS) đã được tạp chí âm nhạc toàn cầu Rolling Stone India bình chọn là một trong '25 bài hát K-pop hay nhất năm 2025'. Đây là bài hát chủ đề trong mini-album thứ hai 'ECHO' của Jin, thuộc thể loại R&B pop nhẹ nhàng, đặc trưng bởi âm thanh và giai điệu mộng mơ, giàu cảm xúc với chút âm hưởng retro. Ca khúc này cũng đứng đầu bảng xếp hạng doanh số tải xuống kỹ thuật số hàng năm của Amazon Mỹ năm 2025, ghi nhận doanh số cao nhất trong số các nghệ sĩ K-pop.

Trong khi đó, Jin tiếp tục thống trị các cuộc bình chọn cuối năm, với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng ngôi sao mà người hâm mộ muốn đón Giáng sinh cùng hoặc trang trí cây thông Noel cùng. Năm nay cũng vậy, anh đứng đầu cuộc bình chọn của Idolpick cho "thần tượng là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất, chỉ bằng sự hiện diện của mình", giành được hơn 52.000 phiếu bầu và gần 50% tổng số phiếu.