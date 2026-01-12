Owen Cooper đi vào lịch sử 'Quả cầu Vàng' khi giành giải 'Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất'

SVO - Ngôi sao của phim 'Adolescence', Owen Cooper, trở thành người trẻ nhất giành giải 'Quả cầu Vàng' cho 'Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất' trong loạt phim truyền hình.

Ngôi sao của Adolescence, Owen Cooper, đã giành được giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp vào tối Chủ nhật (11/1, giờ địa phương), chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trên truyền hình. Điều này giúp Cooper trở thành người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử hạng mục này ở tuổi 16, anh đã vượt qua Chris Colfer, người 20 tuổi khi giành chiến thắng với vai diễn trong Glee, năm 2010.

Điều này cũng giúp Cooper trở thành người chiến thắng Quả cầu Vàng trẻ thứ hai mọi thời đại. Ngôi sao của The Champ, Ricky Schroder, đã giành chiến thắng lúc mới 9 tuổi (vào năm 1980), ở hạng mục "Ngôi sao mới của năm".

“Đứng ở đây tại lễ trao giải Quả cầu Vàng, tôi cảm thấy không thể tin nổi. Thật là một hành trình đáng kinh ngạc mà tôi và gia đình đã trải qua”, Cooper nói trong bài phát biểu của mình, khiến khán giả bật cười. “Chúng tôi mãi mãi biết ơn những gì những người này đã làm cho tôi và gia đình tôi”.

Anh tiếp tục nói rằng, anh là cậu bé duy nhất trong lớp kịch của mình, và mặc dù “điều đó thật xấu hổ”, anh “đã vượt qua được”. Anh ấy cũng nói rằng, anh “vẫn đang học hỏi mỗi ngày”, đặc biệt là từ những diễn viên có mặt trong khán phòng.

Cooper cũng đã giành được giải Emmy cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong loạt phim hoặc phim ngắn hoặc tuyển tập. Điều đó đã khiến anh trở thành người chiến thắng nam trẻ nhất trong lịch sử giải Emmy. Cooperđược đề cử cho vai diễn Jamie Miller trong loạt phim ngắn Adolescence của Netflix, đây là vai diễn đột phá của anh.

Nam diễn viên đã được đề cử cùng với Ashley Walters (Adolescence), Billy Crudup (The Morning Show), Jason Isaacs (The White Lotus), Tramell Tillman (Severance) và Walton Goggins (The White Lotus).

Adolescence đã trở thành một bộ phim được yêu thích tại các lễ trao giải. Tại lễ trao giải Emmy, ngoài giải thưởng dành cho Cooper, chương trình còn giành được giải "Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Stephen Graham) và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Erin Doherty). Cooper cũng đã giành được giải Critics’ Choice, giải Gotham TV và được đề cử cho giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" của SAG-AFTRA.

Bộ phim Adolescence nhận được năm đề cử Quả cầu Vàng năm nay. Bên cạnh Cooper và Walters, các đề cử khác gồm: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim ngắn, loạt phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh sản xuất cho truyền hình" (Stephen Graham), "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trên truyền hình" (Erin Doherty), và "Phim truyền hình ngắn, loạt phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh sản xuất cho truyền hình xuất sắc nhất".

Hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trên truyền hình" gồm tất cả các thể loại như hài kịch, chính kịch và loạt phim ngắn. Người chiến thắng năm ngoái là ngôi sao của Shogun, Tadanobu Asano.