Cựu thành viên nhóm AOA, Kwon Mina, chia sẻ về những lùm xùm gần đây và tình trạng sức khỏe

Mina dự kiến ​​tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ solo đầu tiên vào ngày 23/1. Tuy nhiên, sự kiện đã bị hủy bỏ do vấn đề sức khỏe. Cô viết: "Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đang cố gắng hết sức để khỏe lại". Cô đã xin lỗi người hâm mộ, nói rằng cô rất tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ họ và hứa sẽ hoàn tiền. Tuy nhiên, cô cũng đưa ra một lời hứa quan trọng về việc thay đổi hành vi trên mạng xã hội của mình: "Tôi sẽ cố gắng sửa đổi bản thân và nỗ lực để ngừng gây sốc và tổn thương thông qua những lời nói thiếu suy nghĩ hoặc những bài đăng cực đoan trên mạng xã hội".

Cô cũng đính chính những thông tin gần đây, cho rằng công ty quản lý của cô đang có những hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại những người bình luận ác ý. Cô làm rõ rằng, hiện tại không có vụ kiện nào đang diễn ra: "Thành thật mà nói, tôi không có đủ sức mạnh tinh thần hay năng lượng để làm điều đó ngay bây giờ". Tuy nhiên, cô lưu ý rằng, cô đang thu thập bằng chứng về những bình luận ác ý và có thể sẽ có hành động sau này, nếu mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng.

Cô kết thúc bằng lời cầu xin những người để lại những bình luận xấu: "Nếu các bạn ghét tôi, làm ơn hãy ngừng chú ý đến tôi!". Cô ấy cũng hứa sẽ cố gắng hết sức để tránh đăng những bài viết mang tính cảm xúc trong tương lai.