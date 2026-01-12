Ca khúc K-pop 'Demon Hunters' giành 2 giải quan trọng tại 'Lễ trao giải Quả cầu Vàng'

SVO - Phim hoạt hình 'K-Pop Demon Hunters' của Netflix đã giành giải 'Bài hát gốc hay nhất' và 'Phim hoạt hình xuất sắc nhất' tại Lễ trao giải 'Quả cầu Vàng' lần thứ 83, được tổ chức vào ngày 12/1, tại Hoa Kỳ.

Bộ phim kể về câu chuyện của HUNTR\X, một nhóm nhạc nữ vừa là ngôi sao K-pop vừa là thợ săn quỷ, khi họ chiến đấu chống lại những linh hồn tà ác đang đe dọa thế giới.

EJAE kìm nén nước mắt tại Lễ trao giải 'Quả cầu Vàng', khi ca khúc 'Golden' giành giải 'Bài hát hay nhất', nhớ lại 10 năm bị ngành công nghiệp K-pop từ chối: 'Đừng bao giờ bỏ cuộc'

Được đạo diễn bởi nhà làm phim người Canada gốc Hàn Maggie Kang, dự án này đã thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa K-pop và hành động giả tưởng, giành được Giải thưởng Quả cầu Vàng và được công nhận quốc tế.

Những người nhận giải thưởng là các nhạc sĩ: EJAE, Mark Sonnenblick và Lee Hee-joon. EJAE xúc động rơi nước mắt: “Khi còn nhỏ, tôi đã miệt mài làm việc suốt 10 năm để theo đuổi một ước mơ, trở thành thần tượng K-pop, nhưng tôi đã bị từ chối và thất vọng vì giọng hát của mình không đủ tốt. Tôi rất vui khi được góp phần vào một bài hát giúp đỡ những cô gái khác, những nữ hoàng khác và tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi vượt qua khó khăn để chấp nhận bản thân”.

Sau khi Sonnenblick cảm ơn đội ngũ tại Netflix và Sony Animation, EJAE đã dành tặng giải thưởng “cho những người bị đóng sầm cửa trước mặt, và tôi có thể tự tin nói rằng, "sự từ chối là một hướng đi mới", vì vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc”. Trích dẫn lời bài hát Golden, cô kết thúc bằng câu nói: “Không bao giờ là quá muộn để tỏa sáng như bạn sinh ra để vậy”.

Chiến thắng này đến vào một tuần, sau khi bộ phim ăn khách của Netflix được vinh danh là "Phim hoạt hình hay nhất" và cũng giành giải "Bài hát hay nhất" cho ca khúc đình đám Golden, tại Lễ trao giải Critics Choice Awards.