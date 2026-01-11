Sau 13 năm ca hát, Phương Mỹ Chi tri ân khán giả theo cách đặc biệt, kể về giai đoạn tự đối diện với chính mình

SVO - Fan meeting 'Lò cò' của Phương Mỹ Chi là dịp để nữ ca sĩ gửi lời tri ân sâu sắc đến những khán giả đã đồng hành cùng cô suốt 13 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau 13 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đã tổ chức fan meeting như một lời tri ân đặc biệt gửi đến những người hâm mộ đã luôn dõi theo và đồng hành cùng cô trên chặng đường làm nghề. Chương trình ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Trúc Nhân, Orange, Chi Xê, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Tiêu Minh Phụng... cùng nhiều khách mời khác.

Lựa chọn không bán vé cũng phản ánh rõ cách nữ ca sĩ nhìn nhận mối quan hệ với các fan, không đơn thuần là sự yêu mến một chiều, mà là sự gắn bó được bồi đắp qua kỷ niệm, niềm tin và tình cảm kéo dài theo năm tháng.

Fan meeting mở màn với tiết mục Lý cò style – Rock hạt gạo trong trang phục học sinh. Việc kết hợp các động tác trò chơi dân gian như lò cò, nhảy dây không chỉ tạo nên không khí sôi nổi, trẻ trung, mà còn tái hiện trọn vẹn tinh thần học đường, nơi tuổi thơ gắn liền với những ký ức giản dị và vô tư.

Không gian hoài niệm tiếp tục được mở rộng với tiết mục Quê em mùa nước lũ phiên bản hài hước. Phương Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục áo bà ba, sử dụng đạo cụ con thuyền cùng bốn vũ công đội nón lá, tạo nên một sân khấu vừa quen thuộc, vừa mang nét hài hước duyên dáng.

Bước sang chương hai, fan meeting Lò cò đưa khán giả bước vào giai đoạn nhiều suy tư trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi, khi cô bắt đầu đối diện với những câu hỏi căn bản về con đường mình đang đi và bản sắc mà mình muốn theo đuổi.

Điểm nhấn của chương này, Phương Mỹ Chi công bố ca khúc Có thanh bình là demo của Bóng phù hoa. Đây không chỉ là một bản demo, mà là câu chuyện của một giai đoạn nữ ca sĩ tìm cách nói lên cảm xúc bản thân bằng ngôn ngữ âm nhạc. Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi xuất hiện trình diễn Bóng phù hoa trong phiên bản từng gây tiếng vang tại Sing! Asia.

Chương ba của fan meeting khẳng định rõ nét bản sắc âm nhạc mà Phương Mỹ Chi đã dày công xây dựng trong những năm gần đây. Bắt đầu với Vũ trụ có anh, cùng khoảnh khắc bùng nổ với tiết mục Ếch ngoài đáy giếng cùng khách mời Pháo.

Với Phương Mỹ Chi, sự đồng hành của Pháo mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một bước phát triển rõ rệt trong cách cô tiếp cận khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Pháo mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, tinh thần thử nghiệm và góc nhìn hiện đại, giúp âm nhạc của cô mở rộng biên độ tiếp cận mà không đánh mất cội rễ.

Hành trình lan tỏa văn hóa được thể hiện rõ nét khi Phương Mỹ Chi cùng khán giả nhìn lại chặng đường tham gia Sing! Asia qua các thước phim tư liệu. Trong mạch cảm xúc ấy, tiết mục Túy âm kết hợp cùng Kelou được dàn dựng như một cuộc đối thoại âm nhạc trên sân khấu. Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc quen thuộc của Phương Mỹ Chi và màu sắc quốc tế mà Kelou đại diện đã phản ánh rõ tinh thần hội nhập.

Một trong những tiết mục đáng chú ý tại fan meeting là Bài ca đất phương Nam. Phần trình diễn được dàn dựng theo hướng tối giản, tập trung vào âm nhạc và thông điệp. Đây là lần đầu ca khúc được thể hiện trọn vẹn tại Việt Nam, sau khi từng không có cơ hội trình diễn trên một sân khấu quốc tế.

Tiếp nối là thông điệp đoàn kết mà nữ ca sĩ từng mang đến Sing! Asia thông qua tiết mục Chopsticks. Cao trào tiết mục diễn ra khi toàn bộ ê kíp đồng hành cùng Phương Mỹ Chi xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống.

Điều này thể hiện tinh thần gắn kết, đoàn kết giữa những đồng đội và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam. Fan meeting khép lại với ca khúc Nhà còn thương em mà, như một lời nhắn gửi đến những người đã luôn ở bên Phương Mỹ Chi trong suốt hành trình vừa qua.