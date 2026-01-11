Song Hye Kyo và Gong Yoo hoàn thành quay phim 'Slowly, Intensely'

Bộ phim hiện đang được biết đến với hai tựa đề tiềm năng. Mặc dù được gọi là Show Business, nhưng bản dịch sát nghĩa của tựa đề tiếng Hàn trong quá trình sản xuất là Slowly, Intensely (Cheoncheonhi Gangryeolhage). Tựa đề tiếng Anh chính thức vẫn chưa được chốt.
Ngày 10/1, Song Hye Kyo thông báo kết thúc hành trình bằng cách đăng tải một bức ảnh đen trắng trên mạng xã hội, cho thấy bốn cuốn kịch bản đã sờn rách, kèm theo chú thích: "Chậm mà chắc (tạm dịch), chuyến đi cuối cùng". Hình ảnh nhấn mạnh nỗ lực phi thường mà cô đã bỏ ra cho dự án trong suốt một năm qua.
Đây là một series gốc của Netflix, được cho là có kinh phí hơn 75,3 tỷ won (khoảng 57 triệu đôla Mỹ). Quá trình quay phim cho series 22 tập bắt đầu vào tháng 1/2025 và mất trọn một năm để hoàn thành. Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc những năm 1960 và 1980, khắc họa niềm đam mê và những khó khăn của những người mơ ước thành công qua diễn xuất của dàn diễn viên toàn 'sao' Gong Yoo, Kim Seol Hyun, Cha Seung Won và Lee Ha Nee cùng với Song Hye Kyo.
Kim Seol Hyun cũng tham gia diễn xuất trong vai Min-hee, người có mối quan hệ yêu ghét với Min-ja từ thời thơ ấu. Cha Seung Won góp mặt trong dàn diễn viên với vai Gil-yeo, một nhà soạn nhạc hàng đầu thời bấy giờ.