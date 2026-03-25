Heeseung lần đầu tiên có động thái kể từ khi rời ENHYPEN

“Tôi chắc chắn tin tức này đến với mọi người một cách bất ngờ, nhưng tôi vẫn ổn và cảm thấy có lỗi với các thành viên”, anh nói trong cuộc gọi video với người hâm mộ vào ngày 22/3 (giờ Hàn Quốc). Đây là lần giao lưu chính thức đầu tiên của Heeseung với người hâm mộ, kể từ 10/3. Trước đó, Heeseung đã thông báo thông qua công ty quản lý Belift Lab rằng, anh sẽ rời nhóm sau 6 năm ra mắt. Mặc dù anh sẽ tiếp tục gắn bó với Belift Lab và bắt đầu sự nghiệp solo, ENHYPEN sẽ được tái cấu trúc thành một nhóm nhạc sáu thành viên. Heeseung và công ty quản lý cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng xuất phát từ những khác biệt về định hướng âm nhạc.

Tuy nhiên, trên một số trang web như Naver và Google, tên của cả bảy thành viên, bao gồm cả Heeseung, vẫn được liệt kê trong hồ sơ khi tìm kiếm ENHYPEN. Ngoài ra, một số người hâm mộ đã yêu cầu thành viên Heeseung của nhóm ENHYPEN đảo ngược quyết định rời nhóm, đưa ra tuyên bố và tổ chức các chiến dịch hashtag quy mô lớn, cũng như các cuộc biểu tình bằng xe tải.

Heeseung cũng trích dẫn về album của anh sắp được phát hành trong cuộc gọi video mới nhất, ám chỉ đến một màn ra mắt solo trong thời gian tới. Người hâm mộ phản ứng trước sự kiện này với nhiều cảm xúc trái chiều, bởi vì nó vẫn được thực hiện dưới tên ENHYPEN, bất chấp việc Heeseung rời nhóm. Trong khi một số người chấp nhận rằng, sự kiện đã được lên lịch từ trước chắc chắn sẽ diễn ra theo kế hoạch, những người khác lại chỉ trích công ty quản lý vì đã không cân nhắc đến người hâm mộ khi tiếp tục sử dụng tên nhóm trong các lịch trình chính thức và các hoạt động quảng bá ảnh của riêng Heeseung.