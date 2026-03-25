'ARIRANG' của BTS vượt mốc 4 triệu bản chỉ sau 3 ngày ra mắt

Theo bảng xếp hạng album thời gian thực Hanteo Chart, do Hanteo Global điều hành, thông báo vào ngày 25/3 (giờ Hàn Quốc), album ARIRANG của BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook) đã vượt mốc 4 triệu bản bán ra, chỉ ba ngày sau khi phát hành vào ngày 20/3, và ghi nhận doanh số 4.036.098 bản, tính đến ngày 24/3 (giờ Hàn Quốc).

ARIRANG đã vượt mốc 1 triệu bản, chỉ sau khoảng 10 phút phát hành và đạt doanh số 3,98 triệu bản, chỉ trong ngày phát hành. Kỷ lục này vượt xa kỷ lục doanh số tuần đầu tiên cao nhất trước đó của BTS sau khi phát hành, vốn là 3,37 triệu bản của MAP OF THE SOUL : 7.

Hanteo Chart nhận xét: "Thành công của ARIRANG không chỉ đơn thuần là doanh số bán hàng, mà còn chứng minh rằng, BTS vẫn là một nhóm nhạc đình đám có khả năng đồng thời gây ảnh hưởng đến cả cộng đồng người hâm mộ toàn cầu và thị trường âm nhạc trong nước. Kỷ lục mới nhất của BTS cũng là một ví dụ minh họa cho tình trạng hiện tại của thị trường album K-pop. Ngay cả trong thời đại mà việc tiêu thụ âm nhạc tập trung vào phát trực tuyến đã trở nên phổ biến, BTS vẫn chứng tỏ sự nổi tiếng vượt trội với các album vật lý. Điều này cho thấy cấu trúc ngành công nghiệp K-pop, kết hợp văn hóa người hâm mộ, tiêu dùng sưu tầm, mạng lưới phân phối toàn cầu và chiến lược phiên bản album vẫn đang hoạt động trơn tru".

Trong khi đó, Hanteo Chart dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo dữ liệu vào ngày 27/3, nhìn lại hành trình 10 năm của BTS.