CORTIS: Nhóm nhạc tân binh được 'thế hệ video ngắn' lựa chọn

SVO - Việc một nhóm nhạc nam tuổi teen vượt qua 10 triệu người theo dõi trên cả TikTok và Instagram, chỉ trong chưa đầy một năm kể từ khi ra mắt, đã chứng minh rõ ràng trọng tâm cần thiết để dịch chuyển cho các tân binh K-pop.

CORTIS, tự gọi mình là "Nhóm sáng tạo trẻ", đang đặt trọng tâm không phải vào các sân khấu truyền hình truyền thống, mà vào sự giao thoa giữa nội dung ngắn, các buổi biểu diễn trực tiếp toàn cầu và sự hợp tác với các công ty công nghệ lớn.

Tài khoản TikTok chính thức của CORTIS đã vượt qua 10 triệu người theo dõi vào khoảng 9h30 tối, ngày 17/3 (giờ Hàn Quốc), khoảng 7 tháng sau khi ra mắt vào tháng Tám năm ngoái. Không có nhóm nhạc nam K-pop nào khác ra mắt trong vòng 5 năm qua đạt được kỷ lục tương tự. Tổng số lượt thích trên các bài đăng của họ đã đạt 600 triệu, và họ cũng đạt được 10 triệu người theo dõi trên Instagram vào ngày 21/2/2026. Xu hướng đạt mốc "kép 10 triệu" trên hai nền tảng, chỉ trong vài tháng, đã khẳng định CORTIS không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhờ các chương trình âm nhạc, mà còn là một hiện tượng được giới trẻ toàn cầu theo dõi hằng ngày trên dòng thời gian của họ.

Sức mạnh bùng nổ của họ trong nội dung ngắn không phải là ngẫu nhiên. CORTIS đã phát hành một video quay cảnh họ nhảy theo điệu nhạc trot của bài hát FaSHioN, một ca khúc trong album đầu tay của họ, và video này đã thu hút hơn 52 triệu lượt xem, chỉ riêng trên TikTok. Không chỉ có người hâm mộ mà cả các nghệ sĩ hàng đầu như Jungkook của BTS và Jennie của BLACKPINK cũng trực tiếp tham gia thử thách và nhảy theo. Đó là khoảnh khắc mà sự chú ý chuyển hướng. Cấu trúc đảo ngược này, nơi các ngôi sao tiền bối tham gia vào bài hát của một nhóm nhạc đàn em, tượng trưng cho việc CORTIS không còn chỉ được biết đến như một "tân binh vô danh" trong làng nhạc pop toàn cầu nữa.

Thử thách của CORTIS lan rộng từ thể thao và phim ảnh đến hip-hop và hoạt hình cho thấy tầm ảnh hưởng rộng lớn của họ. Choi Ga On và Kim Gili, những người đoạt Huy chương Vàng tại Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina d'Ampezzo 2026, đã gọi CORTIS là "nhóm nhạc K-pop yêu thích" của họ và tự quay các bài nhảy. Epik High, Arden Cho (diễn viên lồng tiếng cho phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters) và diễn viên Hollywood Simu Liu cũng tham gia thử thách vũ đạo cho bài hát mới YOUNGCREATORCREW. Điều này đánh dấu một thời điểm mà việc tiêu thụ văn hóa xung quanh các thần tượng K-pop đã mở rộng vượt ra ngoài ranh giới của người hâm mộ âm nhạc, trở thành một sân chơi được các ngôi sao từ nhiều lĩnh vực khác nhau yêu thích.

Hỗ trợ cho sự thành công của nội dung ngắn của họ là sự hiện diện trên sân khấu ngoại tuyến. Vào tháng 2/2026, CORTIS được mời biểu diễn tại NBA Crossover Concert Series của Mỹ, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đứng đầu sự kiện này. Những lời mời từ các lễ hội âm nhạc toàn cầu cũng nối tiếp sau đó. CORTIS được xướng tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại Lollapalooza Chicago, được tổ chức tại Grant Park ở Chicago, Mỹ, từ ngày 30/7 đến ngày 2/8, và được giới thiệu là nhóm nhạc nam K-pop duy nhất tham gia lễ hội năm nay. Điều này có nghĩa là họ sẽ cùng chung một thương hiệu lễ hội với Jennie, (G)I-DLE và aespa. Lollapalooza luôn mang đến những gương mặt mới thông qua các đội hình phá vỡ ranh giới về thể loại và quốc tịch. Việc một nhóm nhạc tân binh ra mắt chưa đầy một năm được biểu diễn solo cho thấy vị thế của K-pop tại các lễ hội lớn toàn cầu, đồng thời làm nổi bật những kỳ vọng cao đặt lên cái tên CORTIS.

CORTIS cũng đứng ở vị trí tiên phong tại điểm giao thoa giữa công nghệ và sáng tạo. Tại sự kiện Thinking Different được tổ chức tại Myeongdong, Seoul của Apple để kỷ niệm 50 năm thành lập, họ đã trình diễn trực tiếp hai ca khúc đầu tay What You Want và GO!, cũng như tự mình giải thích cách họ sử dụng hệ sinh thái của Apple trong quá trình sáng tạo âm nhạc.

CORTIS sẽ phát hành mini album thứ 2 “GREENGREEN” vào ngày 4/5 và sẽ ra mắt bản audio cho ca khúc chủ đề vào ngày 20/4. Sau khi đạt doanh số tích lũy 2 triệu bản và đạt vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng "Billboard 200" với album đầu tay "COLOR OUTSIDE THE LINES", album thứ hai của họ được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt để xác định liệu thành công này chỉ là một xu hướng nhất thời hay sẽ trở thành một "cơn sốt bền vững". Album mới cũng bao gồm "YOUNGCREATORCREW", hiện đang thu hút sự chú ý trên các nền tảng video ngắn và được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa trực tuyến và ngoại tuyến.

CORTIS đang dần phá bỏ công thức cũ rằng "thần tượng đồng nghĩa với chương trình âm nhạc". Nhóm nhạc trẻ gồm Martin, James, Juhun, Seonghyeon và Gunho, kết hợp sản xuất âm nhạc, biểu diễn, video và các thử thách vào một khối nội dung duy nhất, nhắm trực tiếp vào các nền tảng và không gian mà thế hệ Z thực sự dành thời gian. Thử thách còn lại bây giờ là làm thế nào để kết nối một cách ổn định phong trào đa tầng này với câu chuyện âm nhạc trong các hoạt động GREENGREEN sắp tới, và làm thế nào để âm nhạc độc đáo của CORTIS được thể hiện rõ ràng trong quá trình đó.