Cách AI khiến con sói Neukgu trở thành hiện tượng mạng

SVO - Hàng loạt những bức ảnh giả mạo và được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) về một con sói trốn thoát khỏi vườn thú đang làm nhiễu loạn nỗ lực truy tìm nó ở Daejeon, cũng như gây xôn xao cộng đồng mạng, khi cuộc tìm kiếm con vật bước sang ngày thứ ba.

Kể từ khi Neukgu, một con sói đực hai tuổi, trốn thoát bằng cách đào hầm dưới hàng rào chuồng nhốt vào khoảng 9h18 sáng thứ Tư (giờ Hàn Quốc), cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và thông tin từ những người tuyên bố đã nhìn thấy nó. Tuy nhiên, một số hình ảnh hóa ra là đã bị chỉnh sửa hoặc được tạo ra bằng AI.

Một bức ảnh như vậy đã được gửi đến Trụ sở Cứu hỏa Daejeon vào ngày đầu tiên của cuộc tìm kiếm, cho thấy một con sói đang lang thang giữa đường phố. Sau đó, người ta phát hiện ra đó là ảnh giả. Dựa trên báo cáo này, các nhà chức trách đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài vườn thú, nhưng không có thêm bằng chứng nào xác nhận điều đó, và các camera giám sát gần đó không cho thấy dấu vết nào của con sói.

Xem xét kỹ hơn hình ảnh cũng cho thấy những điểm không khớp với vị trí thực tế, bao gồm vạch dừng kép tại một ngã tư chỉ có vạch đơn và các mũi tên chỉ dẫn đường không hoàn toàn khớp nhau.

Một bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, gây ra cuộc tranh luận trực tuyến về việc sử dụng AI tạo sinh, cho thấy một con sói đang đi trên đường phố Daejeon, trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm một con sói đã trốn thoát khỏi sở thú trong thành phố. Ảnh được chụp từ mạng xã hội.

Trong khi đó, các nỗ lực tìm kiếm đang được mở rộng, với việc chính quyền triển khai thêm thiết bị và nhân lực tại các ngọn đồi gần vườn thú O-World.

Theo các quan chức thành phố, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã triển khai 15 máy bay không người lái, 9 trong số đó được trang bị camera ảnh nhiệt, để quét các khu vực xung quanh núi Bomun từ trên không.

Trên mặt đất, các đội tìm kiếm đã chia các ngọn đồi thấp có rừng ở Sajung-dong, Chimsan-dong và Musu-dong các khu dân cư xung quanh O-World thành năm khu vực và đã rà soát chúng từ thứ Năm. Con sói đã được camera ghi lại một vài lần trong các khu vực đó kể từ khi nó trốn thoát, các quan chức cho biết.

Bữa ăn cuối cùng của Neukgu là hai con gà khoảng ba ngày trước, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể đang ngày càng đói và căng thẳng. Để dụ nó, các quan chức đã đặt các lồng bẫy có mồi nhử trong khu vực gần vườn thú. Hàng trăm nhân viên đã được huy động tham gia tìm kiếm, nhưng đến nay con sói vẫn chưa được tìm thấy.

Từ sáng thứ Năm, O-World cũng liên tục phát sóng đoạn ghi âm tiếng hú của bầy sói sống chung chuồng với Neukgu, với hy vọng rằng chú sói sẽ nghe thấy tiếng gọi của chúng và theo bản năng trở về vườn thú.