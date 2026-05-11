Cận nhan sắc dàn hoa khôi, người đẹp của Học viện Tài chính tại Ngày hội tuyển sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chiều 11/5, tour tuyển sinh của cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu quốc gia đã chính thức khởi động tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Sự kiện gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của dàn thí sinh tương lai sở hữu nhan sắc nổi bật như Hoa khôi Học viện Tài chính Nguyễn Phương Anh hay Trần Tuệ Hân - Top 10 'Hoa hậu Sinh viên Việt Nam'. Những khuôn mặt rạng rỡ này không chỉ thu hút ống kính mà còn thể hiện rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm tiến sâu tại mùa giải năm nay.

Ngay từ những phút đầu sự kiện, Nguyễn Phương Anh - sinh viên khóa 63, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, đương kim Hoa khôi 'Sinh viên thanh lịch Học viện Tài chính' đã thu hút mọi ánh nhìn.
Cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026' mang chủ đề "Miền hương sắc", tiếp tục kiên trì với bốn trụ cột cốt lõi: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Bám sát tiêu chí này, Phương Anh bày tỏ khát khao nuôi dưỡng từ tấm bé và mong muốn mang sự năng động, trí tuệ - "bản sắc" của sinh viên Tài chính đến với chương trình. Nữ sinh cũng thể hiện bản lĩnh khi trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi cho Ban tổ chức.
Nữ sinh ngành Quản trị Kinh doanh gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào và phong thái tự tin. Chia sẻ với phóng viên, Phương Anh cho biết, cô sẽ đăng ký dự thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.
Bên cạnh Phương Anh, sự kiện còn chứng kiến màn thể hiện đầy cuốn hút của Trần Tuệ Hân (sinh năm 2005), sinh viên năm thứ ba của Học viện Tài chính, từng lọt Top 10 'Hoa hậu Sinh viên Việt Nam'.
Tuệ Hân tự tin khoe sắc tại thảm đỏ Ngày hội tuyển sinh 'Hoa hậu Việt Nam'. Nữ sinh sở hữu vóc dáng chuẩn cùng kinh nghiệm trình diễn dày dặn. Tuệ Hân cho biết, cô đang là thành viên CLB Thời trang, Học viện Tài chính (DAC). Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các sân chơi sắc đẹp, câu lạc bộ sinh viên đã giúp Tuệ Hân có sự tự tin, chuẩn bị ghi danh đăng ký thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.
Tuệ Hân tỏa sáng và xuất sắc giành chiến thắng trong phần thi catwalk giao lưu cùng các khách mời.
PGS. TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính; TS Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính và các nữ sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Thùy Dương.

Đánh giá cao tinh thần của các nữ sinh, PGS. TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, những giá trị cao đẹp mà cuộc thi hướng tới có sự cộng hưởng kỳ diệu với phẩm chất mà Học viện đang vun đắp cho sinh viên mỗi ngày. Các bạn đã quen với việc chinh phục đỉnh cao tri thức, giải những bài toán kinh tế, và giờ đây là cơ hội để khám phá, hoàn thiện bản thân ở một hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất đỗi vinh quang.

Nhan sắc rạng rỡ của các nữ sinh Học viện Tài chính tại Ngày hội.
Sự kiện Ngày hội Tuyển sinh tại Học viện Tài chính đã đánh dấu bước khởi đầu bùng nổ của hành trình 'Hoa hậu Việt Nam 2026'. Với bệ phóng tri thức vững chắc và sự ủng hộ nhiệt thành từ nhà trường, BTC kỳ vọng sẽ có thêm nhiều bóng hồng tự tin mang "bản sắc Tài chính" tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất quốc gia.

